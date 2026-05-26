Retour sur investissement-Vous recherchez la sécurité ? Certaines obligations d'entreprises américaines de premier ordre surpassent les bons du Trésor : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La liste des raisons de ne pas détenir de bons du Trésor américain s'allonge. En conséquence, les investisseurs se détournent de plus en plus de l'actif le plus « sûr » et le plus liquide au monde pour se ruer vers la dette de certaines entreprises américaines de premier ordre.

Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il suscite un regain d'intérêt alors que le sentiment à l'égard des bons du Trésor se détériore face à la hausse de l'inflation, à la dégradation des finances publiques et aux doutes croissants quant à la volonté des décideurs politiques de s'attaquer à l'un ou l'autre de ces problèmes.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a augmenté de 60 points de base cette année pour dépasser 4,00 %, en grande partie en raison de la flambée de l'inflation provoquée par le choc énergétique lié à la guerre en Iran, qui devrait désormais contraindre la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a également bondi de 35 points de base pour dépasser 4,50 %.

La dette de nombreuses entreprises américaines de premier ordre a mieux performé cette année, ce qui a permis à certaines d'afficher des rendements proches de ceux de l'Oncle Sam.

La semaine dernière, le rendement des obligations Apple

AAPL.O sur la courbe des échéances à deux ans est tombé à moins de 3 points de base du rendement des bons du Trésor à deux ans, soit l'écart le plus faible jamais enregistré. Le rendement de la dette de Microsoft MSFT.O à deux ans a « dépassé » le rendement des obligations d'État à deux ans plus tôt cette année, comme cela avait été le cas sporadiquement pour la dette de Johnson & Johnson JNJ.N en 2021, 2022 et 2024.

La situation est légèrement différente plus loin sur la courbe, où les coûts d'emprunt souverains sont inférieurs aux rendements comparables des obligations d'entreprise. Mais la tendance est similaire.

La semaine dernière, l'écart entre les rendements de J&J et ceux des bons du Trésor à 10 ans a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, à 27 points de base, et la dette d'Apple arrivant à échéance dans environ 10 ans ne rapportait que 24 points de base de plus que les bons du Trésor à 10 ans, soit l'écart le plus faible depuis janvier 2025.

L'explication est claire: le bilan des entreprises américaines semble de plus en plus solide par rapport à celui de l'Oncle Sam.

UNE VALEUR PLUS SÛRE

Les finances du secteur public américain ont été durement touchées après la crise financièremondiale de 2007-2009 et la pandémie de COVID-19 de 2020-2021. Washington a injecté des milliers de milliards de dollars de mesures de relance budgétaire et monétaire dans l'économie pour éviter des dépressions quasi certaines.

La dette fédérale s'élève désormais à environ 100 % du PIB et continue d'augmenter, le déficit budgétaire est d'environ 6 % du PIB et ne devrait pas se réduire de manière significative au cours des prochaines années, et les paiements d'intérêts sont en passe d'atteindre bientôt 1 000 milliards de dollars par an.

Le secteur des entreprises, en revanche, se porte bien. Les géants de la technologie comme Apple et Microsoft, ainsi que d’autres géants comme J&J et Berkshire Hathaway BRKa.N , ont enregistré des revenus et des bénéfices solides année après année, consolidant ainsi leurs bases financières déjà solides.

Certes, leurs indicateurs d'endettement pourraient ne pas rester irréprochables à mesure que le déploiement de l'intelligence artificielle s'accélère. Selon certaines estimations, les dépenses d'investissement en IA atteindront cette année la somme colossale de 800 milliards de dollars. Cela signifie que les soldes de trésorerie s'amenuisent et que l'endettement explose. Si ces dépenses ne génèrent pas les rendements escomptés, les bilans de ces entreprises ne seront plus à l'abri.

Mais les optimistes du secteur technologique sont convaincus que la productivité fera un bond en avant grâce au tremplin de l'IA, compensant largement les emprunts qui alimentent le plus grand boom des dépenses d'investissement de l'histoire.

LE JEU DES NOTATIONS

Les notations de crédit en témoignent.

Microsoft et J&J sont les deux seules entreprises américaines à bénéficier de la note de crédit maximale, AAA, attribuée par les trois principales agences de notation Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Apple est toujours notée Aaa par Moody's.

Le gouvernement américain, en revanche, ne bénéficie plus d'une note AAA auprès d'aucune de ces trois agences. Standard & Poor's a été la première à abaisser sa note d'un cran en 2011, et Moody's a été la dernière à le faire en mai de l'année dernière.

En bref, si l'on en croit les notations de crédit, prêter à certains emprunteurs hautement notés n'est pas moins risqué que prêter à l'Oncle Sam. Et si l'on peut gagner quelques points de base ce faisant, l'argument en faveur de l'investissement commence à paraître assez solide.

"Les entreprises disposant d'une forte trésorerie et affichant une forte croissance de leurs bénéfices sont en excellente position pour prospérer", déclare Stephen Jen, fondateur du fonds spéculatif londonien Eurizon SLJ Capital. "Pourquoi davantage d'obligations d'entreprises ne se négocieraient-elles pas selon les courbes de rendement souveraines?"

RENTABILITÉ

Bien sûr, les investisseurs achètent de la dette souveraine américaine pour des raisons qui vont bien au-delà des notations de crédit. Les bons du Trésor constituent le marché financier le plus profond et le plus liquide au monde; ils sont l'actif de référence sur lequel s'alignent les taux d'intérêt mondiaux; ils sont l'actif de réserve mondial; et ils sont garantis par la première superpuissance économique et militaire du monde.

Nvidia NVDA.O , Microsoft et les autres géants de l’IA ont encore du chemin à parcourir avant de bénéficier de ces "privilèges exorbitants".

Cependant, certaines des entreprises affichant les plus grandes capitalisations boursières, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l’IA, pourraient de plus en plus être considérées comme "trop grandes pour faire faillite" – surtout à mesure que la course mondiale à l’IA s’intensifie. Si tel est le cas, leur dette pourrait être traitée comme quasi-souveraine, ce qui signifie que leurs écarts de taux pourraient se réduire encore davantage.

En fin de compte, cela pose aux investisseurs une question fondamentale à long terme: qui est le plus susceptible de me rembourser – une entreprise qui n'existera peut-être plus dans 10, 20 ou 30 ans, ou le gouvernement américain?

Dans certains cas, c'est désormais un coup de dés.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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