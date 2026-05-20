Retour sur investissement-Trump cède face au marché obligataire, ce grand méchant qui montre les dents : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le président américain Donald Trump découvre – une fois de plus – à quel point les marchés obligataires peuvent être impitoyables et puissants.

Une vague de ventes a balayé les marchés de la dette souveraine à l'échelle mondiale, la hausse de l'inflation ayant propulsé les rendements des obligations à long terme à leurs plus hauts niveaux depuis des décennies.

Mercredi, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a atteint 5,20 %, son plus haut niveau depuis 2007, etles analystes de BNP Paribas prévoient une “hausse débridée” vers 5,50 %, voire au-delà.

Cette déroute des marchés obligataires s'est accompagnée d'une réévaluation spectaculaire de la fonction de réaction de la Réserve fédérale, les traders estimant désormais à 80 % la probabilité d'une hausse des taux d'ici décembre. Avant la guerre en Iran , ils tablaient sur deux ou trois baisses de taux cette année.

Les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. Le rendement des gilts à 30 ans GB30YT=RR a légèrement augmenté lundi pour atteindre 5,90 %, son plus haut niveau depuis 1998. La vague de ventes d'obligations britanniques a été alimentée non seulement par les craintes inflationnistes, mais aussi par une inquiétude croissante concernant les perspectives budgétaires du pays.

Cela a déjà des implications politiques. Andy Burnham, le maire de Manchester, largement considéré comme le favori pour remplacer lePremierministre Keir Starmer, en difficulté, si une course à la direction du parti devait avoir lieu, est revenu cette semaine sur une promesse faite précédemment d’assouplir les règles budgétaires du gouvernement s’il remportait les élections.

Trump peut sembler avoir peu de points communs avec un maire de gauche du nord de l’Angleterre. Mais la flambée de l’inflation et la chute des taux ont été si sévères que le président américain semble désormais revenir sur certaines de ses propres promesses.

Ces derniers jours, Trump a tempéré ses attentes quant à la possibilité que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, procède à des baisses de taux rapides et agressives.

Dans une interview accordée au magazine Fortune et publiée lundi, Trump a laissé entendre qu’il faudrait peut-être attendre la fin de la guerre avec l’Iran pour que les taux d’intérêt soient abaissés. “On ne peut pas vraiment examiner les chiffres tant que la guerre n’est pas terminée”, a-t-il déclaré.

Trump a renchéri mardi, déclarant au Washington Examiner à propos de l’approche de Warsh en matière de taux d’intérêt: “Je vais le laisser faire ce qu’il veut. C’est un homme très talentueux, il s’en sortira très bien, il fera du bon travail.”

RETOUR À LA RÉALITÉ

On ne sait pas si l'assouplissement de la position de Trump sur les taux résulte de sa propre évaluation de la situation actuelle ou de celle du secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Bessent, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et ancien collègue de George Soros, est depuis longtemps à l'écoute des sensibilités du marché obligataire.

Quoi qu’il en soit, Trump semble accepter la réalité selon laquelle les taux ne devraient pas baisser de sitôt.

Les pressions sur les prix se sont multipliées en raison du choc d’approvisionnement énergétique provoqué par la guerre en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz, la voie maritime par laquelle transitait auparavant un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

De plus, l'inflation est supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans et devrait dépasser les 4 %. Une enquête de la Fed de Philadelphie auprès de prévisionnistes professionnels indique une inflation de l'IPC de 6 % en moyenne pour ce trimestre.

SOYEZ RATIONNELS

Dans ce contexte, la pression en faveur d'une hausse des taux s'intensifie, tant sur la partie longue du marché obligataire que désormais sur la partie courte. Le rendement à deux ans US2YT=RR est supérieur de près de 50 points de base au point médian de la fourchette cible des fonds fédéraux, soit l'écart le plus important depuis plus de trois ans. C'est un signe clair que les investisseurs estiment que la Fed devrait resserrer sa politique dès maintenant.

Tim Duy, de SGH Macro Advisors, estime qu'une Fed “rationnelle” relèverait ses taux en septembre. Mais cela se produirait moins de deux mois avant les élections de mi-mandat, et on peut supposer sans risque que Trump ne verrait pas cela d'un bon œil.

D'un autre côté, l'inflation est “un handicap politique évident” pour Trump à l'approche de ces élections, ajoute Duy, ce qui complique le calcul du président.

Mais même si l'enthousiasme de Trump pour une baisse des taux s'est peut-être refroidi, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit désormais favorable à une hausse des taux.

Trump a déclaré à CNBC il y a un mois qu’il serait déçu si Warsh ne baissait pas les taux immédiatement. Il y seulement deux semaines, il a publié sur sa plateforme Truth Social: “Les taux d’intérêt sont trop élevés!”

Pour l'instant, la réalité, incarnée par le marché obligataire américain de 30 000 milliards de dollars, commence à se faire sentir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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