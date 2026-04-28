retour sur investissement-Quel est le plus grand héritage de Powell ? Être devenu le défenseur en chef de la Fed : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que Jerome Powell s'apprête à présider ce qui sera très certainement sa dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, le débat fait rage sur les mérites de son mandat de huit ans et sur la place qu'il occupe dans le panthéon de cette institution vieille de 113 ans.

D'un point de vue économique, les arguments en faveur d'une évaluation très positive sont solides, malgré quelques faux pas notables. En tant que défenseur de l'indépendance de la Fed, il figure parmi les meilleurs.

Sa célèbre affirmation selon laquelle la hausse de l'inflation en 2022 serait "transitoire" s'est avérée erronée, même s'il n'était pas le seul, de nombreux décideurs politiques à travers le monde partageant son point de vue. Quatre ans plus tard, l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed et continue d'augmenter .

Certains critiques soulignent également que le bilan de la Fed a doublé sous sa direction pour atteindre un niveau record de 9.000 milliards de dollars, la banque centrale ayant déployé ses armes de politique monétaire pour soutenir l'économie après la pandémie. Certains affirment que la Fed est allée trop loin avec l'assouplissement quantitatif et a été trop lente à y mettre fin, bien que les effets de cette politique soient difficiles à quantifier.

Les détracteurs affirment également que les baisses de taux de la Fed à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 étaient motivées par des considérations politiques, une accusation que Powell nie avec véhémence.

En fin de compte, lorsqu'on examine les décisions de politique monétaire de la Fed sous la direction de Powell, surtout si l'on tient compte du fait qu'elles ont été prises dans un contexte de pandémie mondiale, de révolution technologique, de guerres commerciales et de conflits armés, les arguments en faveur d'une évaluation très positive de son mandat sont assez solides.

Ces arguments sont encore renforcés si l'on considère son héritage en tant que défenseur de l'indépendance de la Fed.

RÉSISTER À LA PRESSION

Cet héritage est en partie dû aux circonstances. Les attaques personnelles du président Donald Trump contre Powell et sa direction de la Fed ont été sans précédent, tant par leur nombre que par leur virulence. Le nombre de publications sur les réseaux sociaux et de commentaires publics critiquant Powell pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt assez rapidement doit se compter par centaines.

Trump a menacé à plusieurs reprises de le limoger, et il y a également eu l'acte d'accusation, désormais annulé, lié au témoignage de Powell concernant les travaux de rénovation du siège de la Fed, l'Eccles Building à Washington.

La dernière fois qu'un président de la Fed en exercice a été confronté à une pression politique aussi intense, c'était il y a plus de 50 ans, lorsque le président Richard Nixon a exercé une forte pression sur Arthur Burns pour qu'il maintienne une politique monétaire accommodante.

Powell n’est pas le seul à refuser de se plier au pouvoir présidentiel. William McChesney Martin Jr., président de la Fed de 1951 à 1970, a notamment défié les appels de Lyndon Johnson à ne pas relever les taux. Mais McChesney Martin n’a pas dû faire face à un déluge quasi quotidien d’attaques publiques ou de menaces de poursuites pénales.

Powell a largement refusé de répondre aux piques de Trump, mais à deux reprises – toutes deux devant les caméras – il a riposté d'une manière dont on se souviendra longtemps.

VIDÉOS VIRALES

La première a eu lieu le 24 juillet de l'année dernière – et elle était presque comique. Les deux hommes, tous deux coiffés d'un casque de chantier blanc, se tenaient côte à côte au siège de la Fed pour faire face aux médias. Trump a critiqué le coût des travaux de rénovation du bâtiment, et, visiblement incrédule, Powell lui a répondu que ses chiffres étaient erronés.

La scène était presque comique, à la fois gênante et involontairement drôle.

La deuxième occasion avait un ton beaucoup plus grave. Le 11 janvier , la Fed a diffusé un message vidéo exceptionnel dans lequel Powell répondait à la menace de mise en accusation du ministère de la Justice. Il a clairement indiqué qu’il pensait que cette menace était motivée par le refus de la Fed de céder aux demandes de Trump visant à baisser les taux.

"Il s’agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer ses taux d’intérêt en fonction des données et de la conjoncture économique — ou si, au contraire, la politique monétaire sera dictée par des pressions politiques ou des intimidations", a déclaré Powell d’un ton grave.

Trump a publiquement critiqué de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique. Rares sont ceux qui ont riposté, en particulier dans le monde des affaires et de la politique publique.

Pourquoi Powell a-t-il résisté? C'est peut-être parce qu'il est un institutionnaliste et un fervent défenseur de l'indépendance de la banque centrale, un républicain de longue date mais respectueux de la machine bipartisane de Washington.

Il semble également bénéficier du soutien du public. Un sondage Gallup réalisé en décembre a montré que Powell était le responsable américain le plus populaire parmi les 13 décideurs politiques et législateurs interrogés, avec un taux d’approbation de 44 %. Il a également obtenu le score le plus élevé parmi les indépendants.

DÉFENSEUR EN CHEF

Lorsqu'on débat de l'héritage de Powell, certains faits sont incontestables.

L'économie américaine a renoué avec sa croissance tendancielle après la pandémie plus rapidement que les autres économies du G7 et, comme l'a reconnu la semaine dernière Kevin Warsh, le successeur présumé de Powell, le pays est désormais proche du plein emploi.

Powell ne peut évidemment pas s'attribuer tout le mérite. Mais il est juste de dire que la Fed, sous sa direction, a contribué à garantir ce résultat qui, d'un point de vue macroéconomique général, serait salué par la plupart des décideurs politiques.

En juillet 2023, alors que les taux d'intérêt dépassaient les 5 %, j'ai rédigé une chronique dans laquelle je suggérais que si l'économie américaine parvenait à un "atterrissage en douceur" – c'est-à-dire sans récession et avec une inflation proche de l'objectif – et ne connaissait qu'un léger ralentissement en 2024 avec un taux de chômage toujours historiquement bas, "Powell pourrait prétendre être le président de la Fed le plus réussi de l'histoire".

Ce scénario s’est largement concrétisé, et il allait par la suite s’imposer comme le principal défenseur de la Fed.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable pour les commentaires financiers mondiaux . Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple, Spotify ou l'application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.