Retour sur investissement-Les marchés émergents résistent au choc énergétique. Mais pour combien de temps encore ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les actions des marchés émergents atteignent des sommets historiques et les écarts de rendement obligataires sont les plus serrés depuis des années, malgré le plus grand choc de l'offre énergétique de l'histoire. La question est de savoir combien de temps cela peut durer.

Les marchés émergents ont connu une forte correction en mars, les actions des marchés émergents enregistrant leur plus importante sortie de capitaux depuis plus de 20 ans, selon l'Institut de finance internationale. Cette chute a depuis cédé la place à un rebond encore plus fort, révélant une résilience que de nombreux observateurs n'auraient probablement jamais cru possible.

L'indice MSCI Global Emerging Markets .MSCIEF et l'indice MSCI Asia ex-Japan .MIAPJ0000PUS ont tous deux grimpé de 3 % pour atteindre de nouveaux records mercredi, ce qui signifie qu'ils se situent chacun à plus de 20 % au-dessus de leurs plus bas niveaux du 31 mars.

Du côté des titres à revenu fixe, les rendements des obligations d'État sont en hausse, mais l'écart EMBI de JPMorgan entre la dette en dollars des marchés émergents et les bons du Trésor américain est revenu aux niveaux d'avant la guerre en Iran et se rapproche de ses niveaux les plus serrés depuis 2013.

La reprise des spreads des obligations d'entreprises est encore plus remarquable. L'écart de rendement de l'indice CEMBI de JPMorgan par rapport aux bons du Trésor est plus faible qu'avant le début de la guerre et s'établissait mardi à 205 points de base, son niveau le plus bas depuis août 2007.

Bien sûr, les prix des actifs dans les pays les plus exposés à la crise énergétique ont sous-performé, avec une faiblesse notable des devises. Mais il n'y a pas de panique sur les marchés.

Pourtant, les perspectives de croissance, d’inflation et de politique économique pour le reste de l’année sont loin d’être sereines, même si le conflit au Moyen-Orient s’apaise. Les perspectives budgétaires de nombreux pays se détériorent.

LeFonds monétaire international a revu à la baisse la croissance des économies émergentes et en développement pour cette année de seulement 0,3 point de pourcentage, mais cela masque une forte dispersion sous la surface.

En effet, les autorités des économies les plus vulnérables à la flambée des coûts du carburant, des engrais et des transports ont déjà dû prendre des mesures pour apaiser les pressions sur les prix intérieurs et alléger la charge pesant sur les ménages.

Et dans un scénario plus défavorable au Moyen-Orient, prévient le FMI, l’impact sur les économies émergentes sera près de deux fois plus important que sur les économies avancées. Les marchés se montrent peut-être optimistes aujourd’hui face à l’annonce d’un cadre potentiel d’accord visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d’Ormuz, mais nous avons déjà connu cette situation par le passé sans qu’une solution durable ne soit trouvée.

L’incertitude reste exceptionnellement élevée, mais les investisseurs des marchés émergents sont exceptionnellement calmes. Comment l’expliquer?

CALME OU COMPLACENCE?

La vague d’hyper-optimisme autour du boom des investissements dans l’intelligence artificielle est clairement un facteur. Les marchés boursiers de Taïwan et de la Corée du Sud, deux pays qui tournent à plein régime pour répondre à la demande insatiable des hyperscalers américains en semi-conducteurs, ont progressé respectivement de 30 % et 45 % au cours des six dernières semaines.

Les investisseurs peuvent également se rassurer en constatant que l'inflation dans les marchés émergents n'a pas connu une hausse aussi forte que lors du dernier choc énergétique de 2021-2022, lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées par les confinements liés à la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie .

Selon les économistes de Citi, l'inflation annuelle des marchés émergents, hors Chine, s'élevait à 3,5 % en mars, son plus haut niveau depuis plus d'un an, mais reste bien en deçà du pic de 8 % atteint en 2022.

Cette complaisance pourrait toutefois s'avérer dangereuse. Cette vague de hausse des prix du pétrole est bien plus importante que celle observée en 2022, de sorte que l'inflation des marchés émergents devrait continuer à progresser.

De même, une hausse de plus de 20 % des prix alimentaires mondiaux dans les mois à venir, comme le prévoient les économistes de HSBC, est bien inférieure à la hausse de près de 80 % enregistrée en 2022, et les prix alimentaires resteraient inférieurs en termes corrigés de l'inflation. Mais l'alimentation représente une part bien plus importante des dépenses de consommation dans les pays émergents, et les répercussions commencent seulement à se faire sentir dans le système.

DANGEREUX OU DÉLICAT?

En fin de compte, les prix des actifs s’inspirent souvent des conditions financières. Les conditions financières des marchés émergents se sont resserrées après le déclenchement de la guerre le 28 février, l’indice mondial des conditions financières des marchés émergents de Goldman Sachs ayant grimpé de pas moins de 100 points de base en mars. La situation s’est depuis considérablement détendue et est loin d’être aussi grave que la flambée de 350 points de base qui a suivi l’invasion russe en février 2022.

Ce resserrement a été principalement contenu par la dépréciation des taux de change qui a balayé les pays émergents.

La roupie indienne, la roupie indonésienne et le peso philippin ont chuté à des niveaux historiquement bas, et la plupart des devises émergentes se sont dépréciées dans une certaine mesure depuis le début de la guerre.

Toutes choses égales par ailleurs, une monnaie plus faible contribue à soutenir une croissance tirée par les exportations et rend les actifs nationaux moins chers pour les investisseurs étrangers disposant de liquidités en dollars.

Bien sûr, la chute d’une monnaie comporte ses propres risques, à savoir une inflation importée plus élevée. Une accélération rapide de la hausse des prix pourrait facilement effrayer les investisseurs étrangers, créant ainsi un cercle vicieux.

Mais, pour l'instant, les faibles taux de change contribuent à empêcher un resserrement excessif des conditions financières dans les marchés émergents et soutiennent les prix des actifs. C'est un exercice délicat. Il pourrait également s'avérer dangereux.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, un chroniqueur de Reuters)

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