Retour sur investissement-Le « fossé » inhabituel de l'inflation sous-jacente aux États-Unis : un casse-tête pour la Fed de Warsh, selon McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Un écart se creuse entre deux indicateurs clés de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Malheureusement pour Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale, celui qui augmente le plus rapidement est l'indicateur privilégié par la banque centrale, ce qui réduit encore davantage tout espoir de baisse des taux d'intérêt.

Le Bureau d'analyse économique a publié jeudi les chiffres des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour avril , l'un des deux indicateurs étroitement surveillés qui mesurent l'évolution des prix d'un large éventail de biens et de services. L'autre est l'indice des prix à la consommation (IPC).

L'inflation globale annuelle mesurée par le PCE est passée de 3,5 % en mars à 3,8 %, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie. L'inflation sous-jacente, qui exclut les coûts volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, est passée de 3,2 % à 3,3 %. Ces chiffres étaient conformes aux attentes, mais restent préoccupants pour Warsh.

Les mesures annuelles de l'inflation globale et sous-jacente du PCE et de l'IPC sont supérieures à 2 % depuis plus de cinq ans, et les droits de douane du président Donald Trump ainsi que la guerre avec l'Iran semblent désormais susceptibles de prolonger cette situation à six ans et au-delà.

Surtout, un écart se creuse entre le PCE de base, qui atteint désormais 3,3 %, et l'IPC, qui s'établit à 2,8 %. Il s'agit d'un phénomène rare qui, plus il persistera, plus il inquiétera les décideurs politiques et frustrera le président Donald Trump, qui n'a pas caché son désir de voir les taux baisser.

L'HISTOIRE DE DEUX INDICATEURS D'INFLATION

D'une manière générale, le PCE est le plus large des deux, car il couvre les communautés urbaines et rurales, tandis que l'IPC ne prend en compte que les ménages urbains. L'indice PCE inclut également les dépenses effectuées pour le compte des consommateurs, telles que les cotisations d'assurance maladie des employeurs.

Au cours des trois décennies qui ont précédé la pandémie de COVID-19, le PCE de base est toujours resté inférieur à 3 % et a rarement dépassé l'IPC de base. Les économistes de Bank of America estiment que le PCE n'a dépassé l'IPC qu'environ 11 % du temps depuis 1990.

Mais cette relation s'est inversée ces derniers mois. L'essor de l'IA pourrait en être un facteur majeur. Dean Maki, économiste en chef du fonds spéculatif Point72, note que les logiciels et accessoires informatiques ont un poids beaucoup plus important dans l'indice PCE de base. Cette série progresse à un taux annuel d'environ 14 %, portée par la frénésie des dépenses d'investissement dans l'IA cette année.

Si les dernières prévisions de dépenses d'investissement en IA, estimées à quelque 800 milliards de dollars cette année, sont exactes – soit une hausse de 80 % par rapport à l'année précédente, selon Morgan Stanley –, alors cette source de pression sur les prix ne devrait pas s'atténuer de sitôt.

Un autre facteur est la classification des prix des denrées alimentaires. L'IPC de base exclut tous les achats alimentaires, tandis que l'indice PCE de base inclut « les services de restauration, c'est-à-dire les aliments achetés pour être consommés hors domicile », comme le décrit la Fed de Cleveland. Cette dernière catégorie de prix des denrées alimentaires consommées hors domicile a augmenté de 3,6 % en avril, note Maki.

« Dans l'ensemble, l'inflation PCE de base semble encore plus éloignée de l'objectif que l'IPC de base, et nous pensons que cela devrait rester le cas dans les mois à venir », a récemment écrit Maki.

Il n'est pas le seul à le penser. L'enquête trimestrielle très suivie de la Fed de Philadelphie auprès de prévisionnistes professionnels montre que le PCE de base devrait s'établir en moyenne à 3,4 % en rythme annualisé ce trimestre, contre une prévision antérieure de 2,7 % — un résultat d'inflation plus élevé et une révision à la hausse plus importante que les prévisions équivalentes de l'IPC de base.

DES OBJECTIFS EN ÉVOLUTION

Cela pourrait expliquer pourquoi M. Warsh s’est montré ouvert à l’idée de ne pas se limiter au PCE de base. Il a indiqué sa préférence pour les indicateurs d’inflation de type « moyenne tronquée » des Fed de Dallas et de Cleveland, qui éliminent les fluctuations extrêmes des prix en marge afin de donner une image plus claire de l’évolution des prix sous-jacents d’un mois à l’autre.

Pendant des années, en particulier sous l'ère Alan Greenspan à la Fed dans les années 2000, on considérait généralement que la référence pour l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed était le PCE de base annuel.

Mais selon le site web de la Fed, l’objectif de 2 % est désormais « mesuré par la variation annuelle de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle ». Cela suggère que les décideurs politiques se basent sur le PCE global, bien que, de manière quelque peu déroutante, ces deux mesures soient devenues interchangeables parmi les responsables de la Fed, les économistes et les acteurs du marché ces dernières années.

D'une part, cette ambiguïté pourrait offrir à la Fed une marge de manœuvre alors qu'elle cherche à concilier son intérêt pour le maintien du plein emploi et son objectif de stabilité des prix.

Mais ce manque de clarté pourrait amener les marchés à croire que la Fed ne fait que déplacer les poteaux de but – en choisissant la mesure qui soutient le mieux le changement de politique souhaité.

À une époque où les questions sur l’indépendance de la Fed abondent, cela représente un risque majeur – et une raison de plus pour laquelle la lune de miel de Warsh pourrait déjà être terminée avant même d’avoir vraiment commencé.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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