Retour sur investissement-La tempête sur le marché obligataire pourrait gâcher la fête de Nvidia : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Nvidia pourrait être victime de son propre succès. La barre à franchir pour impressionner les marchés avec des résultats trimestriels exceptionnels n’a jamais été aussi haute pour l’entreprise la plus valorisée au monde. Aujourd’hui, la flambée des rendements obligataires menace de la relever encore davantage.

NVDA.O , le géant des puces électroniques évalué à 5 500 milliards de dollars, publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés mercredi. Comme toujours, les attentes sont très élevées. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 80 % pour atteindre près de 79 milliards de dollars, selon la prévision médiane d'une enquête LSEG menée auprès d'analystes.

UBS, Morgan Stanley et Bank of America font partie de ceux qui ont relevé leur objectif de cours pour cette valeur phare de l'intelligence artificielle au cours de la semaine dernière. Le chiffre de 320 dollars avancé par BofA représente une prime de 44 % par rapport au cours de clôture de lundi, qui s'établissait à 222 dollars.

Pourtant, des données récentes montrent que des résultatsexceptionnels ne garantissent pas une hausse automatique du cours de l'action Nvidia, qui a chuté dans les jours qui ont suivi les trois derniers rapports financiers.

En février , l'action a chuté de 5,5 % le lendemain de la publication des résultats du quatrième trimestre, la plus forte baisse en 10 mois, alors même que le chiffre d'affaires bondissait de 94 %. Une nouvelle chute de 4 % le lendemain a fait perdre 450 milliards de dollars de capitalisation boursière en 48 heures.

De même, en novembre dernier, les actions ont chuté de 3 % le lendemain de la publication des résultats, et ont perdu environ 6 % au cours des trois jours de bourse qui ont suivi la publication des résultats précédents, le 27 août.

Bien sûr, le géant de l'IA a largement compensé toute perte temporaire. Le cours de son action a augmenté d'environ 22 % depuis la publication de ces résultats en août dernier.

Ce n'est pas mal, mais cela revient essentiellement à suivre le rythme du Nasdaq .IXIC . Pour replacer les choses dans leur contexte, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a presque doublé pendant cette période.

Cela signifie-t-il que Nvidia est sous-évaluée? La société de Jensen Huang affiche toujours un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 23,8, ce qui ne semble certainement pas excessif, surtout compte tenu des perspectives de l'entreprise.

CHUTE DE L'ENDETTEMENT DES CLIENTS

Mais il y a un sujet de préoccupation majeur: la flambée des rendements obligataires.

La publication des résultats de mercredi intervient à un moment crucial pour l'économie mondiale. Les marchés obligataires se fissurent et les rendements à long terme atteignent leurs plus hauts niveaux depuis des décennies, poussés par le choc énergétique, les pressions inflationnistes croissantes et l'inquiétude grandissante quant à savoir si les banques centrales n'agissent pas de manière suffisamment agressive pour faire baisser l'inflation.

La hausse des rendements obligataires signifie que les taux d'actualisation augmentent, érodant la valeur actuelle des bénéfices futurs – une préoccupation disproportionnée pour les valeurs de croissance, en particulier les entreprises technologiques, dont les valorisations intègrent des prévisions de bénéfices anormalement élevés pour les années à venir.

De plus, cette flambée des coûts d'emprunt survient au moment même où les géants de l'internet Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Oracle

ORCL.N – qui comptent parmi les plus gros clients de Nvidia – s’endettent à un niveau record pour financer leurs investissements colossaux, pouvant atteindre 700 milliards de dollars cette année, dans le réseau d’IA.

Alors que Nvidia disposait de plus de 60 milliards de dollars de trésorerie en février – un chiffre qui a très certainement augmenté –, les quatre principaux hyperscalers épuisent leurs réserves en tentant de rester dans la course aux dépenses d’investissement en IA. Les analystes d’UBS estiment que leur marge de flux de trésorerie disponible combinée passera cette année à 7,7 %, contre 23 % l’année dernière et 33 % il y a deux ans.

Cela signifie qu'ils se tourneront de plus en plus vers les marchés de la dette. Les analystes de BofA estiment que les hyperscalers emprunteront 175 milliards de dollars cette année et jusqu'à 300 milliards de dollars par an dans un avenir proche. La croissance actuelle des émissions de dette des hyperscalers est l'une des plus rapides jamais enregistrées pour un cycle d'investissements, dépassant presque le boom des télécommunications de 2001-2002, note BofA. “La hausse des rendements obligataires et le renforcement de l’inflation pourraient commencer à remettre en question ce que les investisseurs sont prêts à payer pour des perspectives de croissance à long terme, même lorsque les fondamentaux sous-jacents restent solides,” a écrit lundi Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

En d’autres termes, même si les hyperscalers continuent d’afficher de solides résultats, les investisseurs pourraient ne pas les récompenser comme ils l’ont fait par le passé, ce qui risquerait de mettre un frein très coûteux aux projets d’IA.

TRAVERSER LA TEMPÊTE?

Nvidia pourrait être en mesure de traverser la tempête pour l'instant.

Malgré les revers de cette semaine , le boom de l'IA se porte bien, ayant propulsé les actions américaines et mondiales vers de nouveaux sommets pas plus tard que la semaine dernière. Les investisseurs restent déterminés à miser sur l'IA, et à cet égard, Nvidia reste le roi du château.

Mais la prudence est de mise. De nombreuses bonnes nouvelles sont déjà prises en compte dans le cours de l'action Nvidia. En mars, Huang a déclaré que le chiffre d'affaires de Nvidia provenant de la vente de puces d'IA pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, soit le double du chiffre qu'il avait prévu pour 2026 seulement un mois auparavant.

Ces attentes ambitieuses ont jusqu'à présent été confirmées par des bénéfices exceptionnels, mais compte tenu des risques croissants, la persistance de cette tendance est loin d'être acquise. Si le rouleau compresseur de l'IA mené par Nvidia venait à ralentir, ce serait peut-être pour la plus classique des raisons: la hausse des coûts d'emprunt.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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