Retour sur investissement-L'émission hebdomadaire de 500 milliards de dollars de bons du Trésor par le Trésor américain n'est pas un problème – pour l'instant : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le Trésor américain émet en moyenne plus de 500 milliards de dollars de bons du Trésor par semaine. Cette flambée du financement à court terme ne pose pas de problème pour l'instant, mais si les coûts d'emprunt des États-Unis continuent d'augmenter, cela pourrait en devenir un.

L'administration Trump s'appuie davantage sur la partie courte de la courbe des taux d'emprunt, et ce pour une bonne raison. Des déficits budgétaires persistants et une inflation élevée, qui dépasse l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale depuis cinq ans et ce n'est pas près de s'arrêter, ont fait grimper ce qu'on appelle la prime de terme. Il s'agit de la compensation exigée par les investisseurs pour acheter des obligations à long terme, ce qui rend le financement à court terme plus attractif.

Le refinancement de 500 milliards de dollars de bons du Trésor chaque semaine ne constitue pas un problème aigu. Le marché des instruments assimilables à des liquidités est énorme, car ceux-ci sont essentiels pour la gestion des garanties et de la liquidité au jour le jour et à court terme. Avec des encours de fonds monétaires américains frôlant les 8 000 milliards de dollars, et la Fed achetant également des bons du Trésor à des fins de gestion de la liquidité, il existe encore une capacité suffisante pour absorber les émissions croissantes.

Mais même la demande de garanties de la plus haute qualité n'est pas infinie, et l'inondation de ce marché finira par atteindre un point où l'offre ne pourra plus être absorbée sans un pic potentiellement dangereux des taux du marché monétaire.

Un problème plus immédiat pour le Trésor pourrait toutefois être sa facture d'intérêts. L'impact du refinancement des bons et des obligations à des taux plus élevés met des années à se manifester, mais seulement quelques mois pour les bons du Trésor. Alors que la facture d'intérêts fédérale est déjà en passe de dépasser 1 000 milliards de dollars pour cet exercice fiscal et que les anticipations de hausse des taux de la Fed s'envolent, le choc budgétaire se fait sentir.

SEUIL DE 25 %

À partir de quand l'émission de bons du Trésor est-elle excessive, et approchons-nous de ce point de basculement?

La part actuelle des bons du Trésor dans l'encours total de la dette fédérale s'établit à un peu moins de 22 %, soit légèrement en dessous de la moyenne historique de 22,4 %, mais au-dessus de la fourchette de 15 % à 20 % recommandée par le Comité consultatif sur les emprunts du Trésor. La tendance semble s'orienter vers 25 %, un seuil que de nombreux analystes jugent à surveiller.

« Il est difficile de déterminer un chiffre de point de basculement, mais dès que l'on commence à dépasser 25 % d'un besoin net d'emprunt en expansion, le Trésor devra examiner de plus près les sources probables de la demande », a déclaré Lou Crandall, économiste en chef chez Wrightson ICAP.

Il ne s'agit pas d'une ligne rouge qui, une fois franchie, sapera soudainement la demande de bons du Trésor. Au cours des dernières décennies, cependant, la part des bons du Trésor dans la dette publique n'a atteint 25 % ou plus que lors de crises financières etde récessions.

En d'autres termes, les politiques d'emprunt qui n'ont été observées que pendant la pandémie de 2020 et la crise financière de 2008 pourraient désormais devenir la nouvelle norme. La manière dont le marché réagira à cela au fil du temps reste une grande inconnue.

LA BARRIÈRE DU 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

À l'heure actuelle, le Trésor est confronté à des paiements d'intérêts records, tant en valeur nominale qu'en pourcentage des recettes et du PIB. Les frais d'intérêts cumulés du gouvernement fédéral au cours des quatre premiers mois de cette année se sont élevés à 616 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 100 milliards de dollars par rapport à la période janvier-avril d'il y a deux ans.

Cela signifie que le total des paiements d'intérêts est en passe de dépasser les 1 000 milliards de dollars pour cet exercice fiscal, selon le Congressional Budget Office, atteignant 3,3% du PIB et 18,6% des recettes, tous des chiffres records.

Et l'on s'attend largement à ce que cette facture s'alourdisse, surtout si la hausse de l'inflation incite la Fed à relever ses taux d'intérêt dans les mois à venir, les faisant passer de leur fourchette actuelle de 3,50 à 3,75% – un scénario que les marchés anticipent déjà.

Non seulement les hausses de taux augmenteraient immédiatement les coûts de financement à court terme, mais elles pourraient également compromettre la croissance économique. Le Trésor, qui anticipe déjà ses emprunts sur la partie courte de la courbe et paie des intérêts onéreux, entrerait dans tout ralentissement ou récession dans une position relativement faible, car le gouvernement intensifierait presque certainement l’émission de bons du Trésor pour couvrir la baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses sociales.

Cela pourrait décourager les investisseurs et faire grimper les rendements, même si la Fed assouplissait sa politique pour soutenir la croissance.

« S'il y a une récession et que les stabilisateurs automatiques se déclenchent, cela signifie encore plus d'émissions de bons du Trésor et une plus grande sensibilité aux coûts du service de la dette », a déclaré Martin Tobias, stratège en taux américains chez Morgan Stanley.

Une récession ne semble pas se profiler à l'horizon. En revanche, une hausse des coûts d'emprunt est probable, de sorte qu'une correction boursière et un ralentissement économique ne peuvent être exclus. Si cela se produit, les refinancements de bons du Trésor à hauteur de 500 milliards de dollars par semaine feront l'objet d'une surveillance accrue.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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