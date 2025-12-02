 Aller au contenu principal
Retour en grâce des fonds thématiques… aux Etats-Unis
information fournie par Agefi Asset Management  02/12/2025 à 08:00

On les a sans doute enterrés un peu trop vite. Développés post-crise de 2008, en réponse au désintérêt des investisseurs pour les actions, les fonds dits thématiques ont connu une euphorie, emportés, entre autres, par un message commercial faisant mouche notamment auprès des investisseurs particuliers. Mais un périmètre d’investissement par nature réduit, adjoint d’une diversification parfois ténue à l’inverse d’un niveau de risque jugé important, ont fait refluer l’intérêt des investisseurs.

La donne serait en train de changer. Selon le rapport Global Thematic Fund Landscape de Morningstar, les actifs sous gestion mondiaux des véhicules thématiques ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans, à 779 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Un niveau qui ne doit pas faire oublier qu’il reste inférieur de 15?% au pic atteint en 2021. « L’investissement thématique (…) connaît une expansion sans précédent, tant en termes de taille que de thèmes couverts, a commenté Kenneth Lamont, Principal for Manager Research chez Morningstar. La sécurité est le thème le plus dynamique, porté par la montée des tensions géopolitiques, tandis que l’Intelligence artificielle (IA) et le big data restent les thèmes technologiques déterminants de notre époque ». Avec 55 milliards de dollars de collecte nette mondiale cette année (à fin septembre 2025), et 82 nouveaux véhicules, les fonds thématiques sont en passe d’enregistrer leur première année de flux nets positifs depuis 2021. « Mais le défi de la surperformance à long terme persiste , appuie-t-il. Les investisseurs sont attirés par ces fonds en raison de leur concentration sur les tendances de croissance structurelles, mais la prolifération des stratégies de niche souligne la nécessité de clarté concernant la stratégie produit et de due diligence ».

Deux vitesses

Néanmoins tous les marchés n’affichent pas une nette reprise, la Chine et les États-Unis s’érigeant en premiers de cordée. Les actifs sous gestion des fonds thématiques domiciliés aux Etats-Unis ont augmenté de 50?% en trois ans à fin septembre 2025, pour atteindre 180 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025, portant leur part de marché mondiale à 23?%. La majeure partie de cette croissance s’est produite durant le rallye post « Libération Day », qui correspond à l’annonce début avril 2025 d’une nouvelle politique commerciale menée par le président Donald Trump. Aux États-Unis, l’investissement thématique est principalement porté par les ETF, avec une forte appétence pour les thèmes axés sur la technologie. Après plusieurs années de sorties nettes, les fonds thématiques américains collectent 19 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de l’année.

Pour sa part, l’Europe connaît encore des retraits opérés sur les stratégies thématiques et affiche dix trimestres consécutifs de flux négatifs. Si cette zone géographique abrite le plus grand marché mondial de fonds thématiques (870 véhicules), représentant 44?% des actifs thématiques mondiaux (au 30 septembre 2025), c’est la première fois que la région passe sous la barre des 50?%.

En Europe, les encours de ces véhicules ont certes augmenté de 15?% au cours des trois premiers trimestres de 2025 pour atteindre 343 milliards de dollars, mais s’affichent 35?% en dessous des sommets atteints durant le marché haussier de la période pandémique. Cette sous-performance de l’Europe, Morningstar l’explique en partie par une moindre exposition de l’offre aux thèmes technologiques —?en particulier ceux liés à l’IA —?ainsi que sa plus forte orientation vers les stratégies de transition énergétique, délaissées depuis plusieurs années.

Valérie Riochet

