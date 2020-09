Retour en force des investisseurs dans les fonds actions US

(NEWSManagers.com) -

Les fonds d'actions américaines n'avaient pas vu tel engouement depuis mars 2018. Sur la semaine du 10 au 16 septembre, la collecte nette s'est élevée à 23,7 milliards de dollars, après plusieurs semaines en dents de scie. Ce fort appétit pour le risque s'est conjugué à une baisse des investissements dans l'obligataire, à toujours plus de décollecte sur les fonds monétaires, et à un coup d'arrêt dans l'or, selon le rapport hebdomadaire " Flow Show " du BofA Global Research sur les flux mondiaux dans les fonds d'investissements.

L'achat massif de parts de fonds actions US a nourri la collecte nette hebdomadaire de 26,3 milliards de dollars dans le monde. Elle s'est faite exclusivement sur les fonds indiciels cotés, qui ont agrégé 27,9 milliards de dollars de collecte, contre une décollecte de 1,5 milliard dans les fonds gérés activement. L'Europe et les marchés émergents ont décollecté, respectivement 0,2 et 2,5 milliards de dollars, contre une petite collecte au Japon, de 0,8 milliard. Aux Etats-Unis, l'ensemble des segments ont collecté, avec 13 milliards de dollars sur les fonds de grandes capitalisations, 4,7 milliards sur les petites capitalisations, 3,9 milliards sur les fonds croissance, et 1,7 milliard dans les fonds " value" . Sans surprise, la tech continue de mener la danse, avec 2,2 milliards de dollars de collecte dans la semaine.

La forte attractivité des fonds obligataires de ces derniers mois s'est évaporée, avec seulement 9,1 milliards de dollars de collecte nette. La moitié provient des fonds d'obligations d'entreprises de qualité, et 2,5 milliards de dollars des fonds d'obligations souveraines. Les fonds d'obligations d'entreprises risquées ont reçu un petit 0,1 milliard de dollars, et les fonds d'obligations émergentes 0,4 milliard.

Côté actifs sans risque, les fonds monétaires ont encore rendu beaucoup d'argents à leurs porteurs de parts, avec -58,9 milliards de dollars pour cette semaine. Et sur ces six dernières semaines, ils auront décollecté de 184 milliards de dollars. Les fonds or ont, quant à eux, connu leur deuxième décollecte hebdomadaire en une demi-année, avec -0,4 milliard de dollars.