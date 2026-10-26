Retour de la croissance pour SergeFerrari

Le spécialiste des toiles composites innovantes a publié un chiffre d'affaires de 81,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2026. L'activité a affiché une progression de 1,2% à périmètre et change courants ( 1% à périmètre et change constants), permettant au groupe de renouer avec la croissance.

La bonne performance du groupe a été tirée par l'Europe ( 2,6%), soutenue par la protection solaire, les applications environnementales et la distribution, et la zone Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique ( 2,1%) grâce à l'architecture tendue en Asie. En revanche, dans les Amériques (-6,6%) l'activité s'est retrouvée en repli en raison d'une base de comparaison défavorable liée à un grand projet d'Architecture Tendue livré au troisième trimestre 2025, en dépit d'avancées sur les structures démontables.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les revenus cumulés se sont élevés à 259,4 millions d'euros, stables à données courantes et en légère hausse de 0,2% à données comparables. Sur la période, l'Europe progresse de 4,1%, la région Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique est restée quasi stable (-0,8%), tandis que les Amériques reculent de -18,5% à taux de change constants.

Sébastien Baril, Président du Directoire, souligne que le dynamisme des solutions environnementales et de la distribution a permis d'atténuer le décalage de certains projets au Moyen-Orient provoqué par l'instabilité géopolitique. Face à une visibilité qui demeure restreinte, le groupe entend s'appuyer sur l'agilité de son outil industriel pour gagner des parts de marché et consolider ses relais de croissance.