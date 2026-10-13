RÉSUMÉ-Les banques de Wall Street constatent des poches de faiblesse dues aux turbulences du marché

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* JPMorgan indique que le ralentissement de l'activité de banque d'investissement s'est manifesté au cours de la seconde moitié du mois de septembre

* Le chiffre d'affaires de Goldman Sachs dans les activités de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières a reculé de 1 % par rapport à l'année précédente

* Le directeur financier de Citi indique que l'activité de banque d'investissement s'est affaiblie par rapport au début de l'année

Les géants de la banque d’investissement et du trading de Wall Street ont enregistré un troisième trimestre en dents de scie, les marchés actions et obligataires ayant été secoués par les conflits en cours, la hausse de l’inflation et les inquiétudes liées aux dépenses massives consacrées au développement de l’intelligence artificielle.

Les résultats de JPMorgan Chase, Wells Fargo et d’autres établissements font suite à un premier semestre exceptionnel, alors qu’une vague de ventes massives sur les marchés obligataires mondiaux et la volatilité des marchés boursiers ont commencé à peser sur les plus grandes sociétés financières du pays, en particulier à la fin du mois de septembre, ont déclaré plusieurs dirigeants.

JPMorgan Chase JPM.N , en particulier, a indiqué que la volatilité des marchés et les perspectives économiques incertaines avaient freiné les opérations de fusion-acquisition et réduit les échanges sur le marché obligataire ces derniers mois , tandis que Wells Fargo WFC.N a également souligné un ralentissement de l’activité en septembre .

« Nous avons constaté… un ralentissement significatif de l’activité de transactions chez nos clients… au cours des dernières semaines de septembre », a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo lors d’une conférence de presse, soulignant que la forte hausse du rendement de référence à 10 ans avait eu un impact.

Le marché obligataire a connu l’une de ses pires vagues de ventes de ces dernières années, propulsant les taux d’intérêt à travers le monde à des niveaux jamais vus depuis le début du siècle. Cette situation, combinée à la volatilité du marché boursier, a interrompu les opérations de fusion-acquisition des entreprises. Le marché des introductions en bourse a perdu de son élan ces dernières semaines, menaçant ce qui aurait pu être une année record pour le secteur de la banque d’investissement.

Selon les analystes, le marché des introductions en bourse est resté sélectif, et non fermé , et les offres reportées pourraient encore voir le jour si les conditions se stabilisent au cours du quatrième trimestre.

Les dirigeants de JPMorgan ont reconnu un ralentissement de l’activité de banque d’investissement, mais ont souligné que le carnet de commandes restait solide.

« Je pense que l’ensemble des conditions pour le carnet de commandes de la banque d’investissement restent très, très solides », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier deJPMorgan, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. «Bien sûr, nous avons constaté un ralentissement, dirais-je, vers la seconde moitié du mois de septembre. Nous verrons donc comment cela se répercutera sur le quatrième trimestre. Mais fondamentalement, le carnet de commandes est solide. »

M. Barnum a expliqué qu’en période de turbulences sur les marchés, « l’écart entre acheteurs et vendeurs peut se creuser temporairement avant que nous ne trouvions un nouveau niveau d’équilibre ». Il a ajouté que « dans l’ensemble, je pencherais davantage pour des reports que pour des annulations ».

Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citigroup C.N , a indiqué que la banque avait constaté un ralentissement de son activité de banque d’investissement au troisième trimestre, après des volumes records au premier semestre.

« Il ne fait aucun doute que les taux d’intérêt élevés et la menace de nouvelles hausses de la Fed pèsent sur les activités de trading et de banque d’investissement, avec un impact négatif mesurable », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

LA VIGUEUR DES MARCHÉS BOURSIERS SE MAINTIENT

Les banques ont néanmoins enregistré de bons résultats dans le négoce d’actions malgré une période de volatilité. JPMorgan a indiqué que le chiffre d’affaires de sa division « Marchés » avait grimpé de 15 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires lié aux marchés boursiers a bondi de 49 % , les investisseurs ayant rééquilibré leurs portefeuilles face à l’incertitude entourant les taux d’intérêt mondiaux et à la flambée des prix de l’énergie.

Goldman Sachs GS.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une activité de fusions-acquisitions restée stable et à la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient, qui a fait grimper son chiffre d’affaires lié aux actions , alors même que celui de ses activités de revenus fixes, de devises et de matières premières a reculé de 1 % par rapport à la même période de l’année précédente .

Les cours des actions ont affiché un bilan mitigé après la publication des résultats: Wells Fargo et Citigroup ont reculé en début de séance mardi, tandis que JPMorgan et Goldman ont progressé.

« Notre principale préoccupation concernant cette entreprise et d’autres grandes banques d’investissement reste de savoir dans quelle mesure ces résultats supérieurs aux prévisions semblent concentrés sur l’activité de transactions d’actions et dans quelle mesure ils s’avéreront durables », a déclaré Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer & Co, dans une note.