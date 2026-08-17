RÉSUMÉ-La raffinerie Delek de Big Spring, au Texas, signale un dysfonctionnement de ses équipements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Delek:
* SIGNALE UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CHAUDIÈRE À CO DE L'UNITÉ FCCU DE LA RAFFINERIE DE DELEK À BIG SPRING, AU TEXAS
* L'UNITÉ FCCU A ÉTÉ RÉGLÉE EN MODE DE COMBUSTION MAXIMALE AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES ÉMISSIONS PENDANT L'INCIDENT
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 73.000 BARILS PAR JOUR SOURCE: DÉCLARATION DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
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