RÉSUMÉ-FPL a rétabli l'électricité chez plus de 95 % des clients touchés par Isaias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY:

* PLUS DE 422 000 COUPURES DE COURANT RÉPARÉES – PLUS DE 95 % DES CLIENTS TOUCHÉS PAR LA TEMPÊTE AVAIENT RETROUVÉ LE COURANT MARDI SOIR

* PRÈS DE 17 000 TECHNICIENS DE RÉPARATION VENUS DE 29 ÉTATS ONT ÉTÉ DÉPLOYÉS