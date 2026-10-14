RÉSUMÉ-FPL a rétabli l'électricité chez plus de 95 % des clients touchés par Isaias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY:
* PLUS DE 422 000 COUPURES DE COURANT RÉPARÉES – PLUS DE 95 % DES CLIENTS TOUCHÉS PAR LA TEMPÊTE AVAIENT RETROUVÉ LE COURANT MARDI SOIR
* PRÈS DE 17 000 TECHNICIENS DE RÉPARATION VENUS DE 29 ÉTATS ONT ÉTÉ DÉPLOYÉS
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