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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 8 mai
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Southeastern Asset Management, actionnaire de Mattel MAT.O , demande la vente de la société de jouets.

- Cloudflare NET.N a annoncé jeudi qu'elle allait supprimer environ 20 % de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration visant à s'adapter à l'adoption rapide des outils d'intelligence artificielle

- L'outil éducatif Canvas, utilisé par les écoles, les collèges et les universités pour la gestion des notes et d'autres supports pédagogiques, a été piraté , empêchant les étudiants d'accéder à l'application.

- Le CDC coordonne ses efforts avec l'OMS concernant une épidémie d'hantavirus à bord du MV Hondius, malgré le retrait des États-Unis de l'OMS et les coupes budgétaires imposées au CDC.

- L'Arabie saoudite et le Koweït ont levé les restrictions imposées à l'armée américaine concernant l'utilisation de leurs bases et de leur espace aérien, restrictions qui avaient été mises en place après le lancement d'une opération américaine visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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