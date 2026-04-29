RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 29 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran.

- La start-up spécialisée dans l'IA Parallel Web Systems, fondée par l'ancien directeur général de Twitter Parag Agrawal, a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, profitant de l'engouement des investisseurs pour les start-ups développant des agents IA autonomes.

- La marque de tequila 818 de Kendall Jenner a obtenu un investissement minoritaire de la part du groupe de spiritueux Sazerac, élargissant ainsi la portée de l'entreprise alors que le distillateur cherche à capter la demande des jeunes consommateurs.

- La Food and Drug Administration américaine cherche à accélérer les essais cliniques de nouveaux médicaments en utilisant l'intelligence artificielle pour simplifier la collecte et la soumission des données d'étude.

- Le fabricant d'outils industriels Ametek AME.N est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir les activités de test et de mesure du fabricant de vannes et de pompes Indicor, détenu par la société de capital-investissement CD&R.

- T-Mobile TMUS.O a annoncé avoir signé des accords visant à former deux coentreprises avec Oak Hill Capital et Wren House, afin de développer son activité d'Internet par fibre optique parallèlement à ses activités principales de téléphonie mobile et d'accès haut débit.