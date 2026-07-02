RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 2 juillet

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2 juillet - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le géant pharmaceutique japonais Takeda 4502.T conclut un partenariat dans le domaine de la découverte de médicaments par IA avec la société de biotechnologie InSilico

3696.HK , pour une valeur initiale potentielle de 600,0 millions de dollars.

- Northern Star NST.AX a choisi Suresh Vadnagra, à la tête des actifs industriels de Glencore GLEN.L dans le nickel et le zinc, comme prochain directeur général, alors que la société subit des pressions de la part de l'investisseur activiste Elliott Investment Management en faveur d'un changement.

- “Les États-Unis n’ont pas accepté de renouveler l’USMCA sous sa forme actuelle”, a déclaré mercredi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à la date butoir fixée pour que les trois pays prolongent l’USMCA de 16 ans, ce que le Canada et le Mexique étaient impatients de faire.

- Le groupe français CMA CGM, troisième compagnie maritime de conteneurs au monde en termes de capacité, acquiert FedEx FDX.N Supply Chain pour 1,4 milliard de dollars, dans le cadre d’une opération qui lui permet d’étendre sa présence sur le marché en pleine croissance des services logistiques pour le compte de tiers.

- Alibaba Group et AUS Merchant Services ont accepté de verser 600 millions de dollars pour régler les accusations portées par le ministère américain de la Justice, selon lesquelles ils auraient permis à des commerçants de vendre et d’importer aux États-Unis des produits pharmaceutiques illégaux et d’autres articles soumis à des restrictions. 9988.HK