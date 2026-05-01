RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 1er mai

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1er mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , a déclaré à ses employés que la société allait poursuivre ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle, répondant ainsi aux inquiétudes des investisseurs après la chute du cours de l'action Meta.

- La Maison Blanche s'est opposée à une proposition d'Anthropic visant à élargir l'accès à son modèle avancé d'intelligence artificielle Mythos, compliquant ainsi le déploiement d'un système qui, selon les responsables, pourrait être détourné à des fins de cyberattaques et d'autres perturbations en ligne.

- Le groupe de médias sportifs DAZN a accepté d'acquérir la société de technologie de streaming ViewLift dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 100 millions de dollars, élargissant ainsi son infrastructure numérique alors qu'il poursuit son expansion dans la diffusion sportive mondiale.

- Le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Boaz Weinstein a remporté une bataille d'actionnaires au sein du fonds britannique Edinburgh Worldwide Investment Trust, obtenant l'autorisation de remplacer son conseil d'administration après que sa société, Saba Capital Management, eut contesté la gouvernance de ce fonds de près de 1,2 milliard de dollars, qui détient une participation dans SpaceX.

- Saks Global procède à une réduction d'effectifs d'environ 16 % de son personnel d'entreprise alors que le distributeur de luxe s'apprête à sortir de la procédure de protection contre la faillite plus tard cette année.

- Blackstone BX.N a créé une nouvelle unité, Blackstone N1, afin de regrouper certains de ses investissements dans l'intelligence artificielle et de se concentrer davantage sur les secteurs technologiques à forte croissance.