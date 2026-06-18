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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 18 juin
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Apple AAPL.O prévoit d’augmenter les prix de ses produits afin de compenser la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage, a déclaré le directeur général Tim Cook lors d’une interview.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec la société d’intelligence artificielle Anthropic concernant le rétablissement de l’accès aux derniers modèles d’intelligence artificielle de l’entreprise “se déroulent bien”.

- Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi matin qu’il reportait la nomination de Jay Clayton, haut magistrat fédéral et ancien président de la Commission des opérations de bourse (SEC), au poste de directeur du renseignement national.

- La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi, mais les décideurs politiques s'attendent à une hausse des coûts d'emprunt dans le courant de l'année, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant une inflation supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

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