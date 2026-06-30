 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 30 juin
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 04:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- British American Tobacco supprime 9 000 emplois

- L'offre de rachat de 10 milliards d'euros de Del Vecchio se heurte à des obstacles financiers

- La vente d’Atom Bank au bord de l’échec

- Orban a dissimulé la moitié du déficit budgétaire hongrois, selon le nouveau Premier ministre

- Les stars du tennis de Wimbledon annulent leur action de protestation concernant les primes

Aperçu - British American Tobacco BATS.L prévoit de réduire ses effectifs d’environ 20 % dans le cadre d’une refonte axée sur l’IA visant à réduire les coûts et à augmenter les bénéfices, face aux défis réglementaires et aux retards de lancement.

- Leonardo Maria Del Vecchio cherchait à obtenir plus de 10 milliards d’euros de financement auprès de prêteurs, dont UniCredit, pour racheter les participations de deux de ses frères et sœurs dans la holding familiale Delfin, mais les banques ont exigé des garanties substantielles avant de s’engager sur un prêt de cette ampleur. - Les investisseurs d’Atom Bank, parmi lesquels figurent la banque espagnole BBVA et le gestionnaire de fonds Toscafund, envisagent de suspendre le processus de vente en raison du manque d’intérêt des acquéreurs potentiels. - Le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, a accusé l’ancien gouvernement de Viktor Orbán d’avoir dissimulé un déficit budgétaire qui aurait dépassé 8 % du PIB cette année — soit plus du double de l’objectif déclaré.

- Les meilleurs joueurs de tennis mondiaux ont déclaré qu’ils reprendraient leurs obligations médiatiques habituelles à Wimbledon à partir de lundi, après des discussions constructives menées ce week-end avec les organisateurs du Grand Chelem, tout en soulignant que des questions fondamentales restaient en suspens.

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 716,500 GBX LSE -0,73%
ESSILORLUXOTTICA
163,500 EUR Euronext Paris -3,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but
    Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but
    information fournie par So Foot 30.06.2026 05:55 

    Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c'est le Maroc qui s'est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pays-Bas 1-1 (2-3 TAB) Maroc Buts : Gakpo (72 e ) pour les ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 29/06/2026
    Top 5 IA du 29/06/2026
    information fournie par Libertify 30.06.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Ipsen, Renault, Sanofi, Soitec, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un projet de loi sur la protection des enfants est examiné à partir de mardi par une commission spéciale à l'Assemblée, avant d'être enrichi de mesures promises par le gouvernement après le meurtre de la collégienne Lyhanna ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Enfance: un projet de loi à l'Assemblée, bientôt élargi après l'affaire Lyhanna
    information fournie par AFP 30.06.2026 04:50 

    Comment mieux protéger les mineurs des violences? Un projet de loi sur la protection des enfants est examiné à partir de mardi par une commission spéciale à l'Assemblée, avant d'être enrichi de mesures promises par le gouvernement après le meurtre de la collégienne ... Lire la suite

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS, Clémentine Autain, Lucie Castets et Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, lors du meeting du Front populaire 2027, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )
    Dernières manœuvres au PS et chez Ecologistes pour sortir de l'impasse de la primaire
    information fournie par AFP 30.06.2026 04:29 

    Toujours bloqués dans leur stratégie pour la présidentielle de 2027, le patron des socialistes Olivier Faure et la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, qui défendent une primaire de la gauche de plus en plus hypothétique, réunissent leurs plus hautes instances ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,56 +0,01%
Or
3 980,03 -0,93%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
EUR/USD SPOT
1,13975 -0,25%
TOTALENERGIES
68,98 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank