RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 30 juin

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- British American Tobacco supprime 9 000 emplois

- L'offre de rachat de 10 milliards d'euros de Del Vecchio se heurte à des obstacles financiers

- La vente d’Atom Bank au bord de l’échec

- Orban a dissimulé la moitié du déficit budgétaire hongrois, selon le nouveau Premier ministre

- Les stars du tennis de Wimbledon annulent leur action de protestation concernant les primes

Aperçu - British American Tobacco BATS.L prévoit de réduire ses effectifs d’environ 20 % dans le cadre d’une refonte axée sur l’IA visant à réduire les coûts et à augmenter les bénéfices, face aux défis réglementaires et aux retards de lancement.

- Leonardo Maria Del Vecchio cherchait à obtenir plus de 10 milliards d’euros de financement auprès de prêteurs, dont UniCredit, pour racheter les participations de deux de ses frères et sœurs dans la holding familiale Delfin, mais les banques ont exigé des garanties substantielles avant de s’engager sur un prêt de cette ampleur. - Les investisseurs d’Atom Bank, parmi lesquels figurent la banque espagnole BBVA et le gestionnaire de fonds Toscafund, envisagent de suspendre le processus de vente en raison du manque d’intérêt des acquéreurs potentiels. - Le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, a accusé l’ancien gouvernement de Viktor Orbán d’avoir dissimulé un déficit budgétaire qui aurait dépassé 8 % du PIB cette année — soit plus du double de l’objectif déclaré.

- Les meilleurs joueurs de tennis mondiaux ont déclaré qu’ils reprendraient leurs obligations médiatiques habituelles à Wimbledon à partir de lundi, après des discussions constructives menées ce week-end avec les organisateurs du Grand Chelem, tout en soulignant que des questions fondamentales restaient en suspens.