RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 22 mai

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Estée Lauder et Puig mettent fin aux négociations de fusion visant à créer un géant des cosmétiques

- Transport for London exprime ses inquiétudes concernant les robotaxis alors que les ministres lancent un appel d'offres

- WM Morrisons impute la fermeture de 100 magasins déficitaires à la politique du gouvernement britannique

- La suppression des niches fiscales pour les groupes pétroliers permettra de financer le plan de lutte contre la hausse du coût de la vie, déclare Reeves

Aperçu

- Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la parfumerie espagnole Puig PUIGb.MC ont mis fin à leurs négociations de fusion .

- L'autorité des transports de Londres a fait part de ses inquiétudes concernant les embouteillages et les pertes d'emplois liés au déploiement de robotaxis dans la capitale britannique, alors que les ministres ouvrent pour la première fois les candidatures aux opérateurs de véhicules autonomes.

- WM Morrison va fermer 100 magasins de proximité déficitaires , une décision qui met en péril des centaines d’emplois, le supermarché imputant la hausse significative des coûts à la politique du gouvernement britannique.

- La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves , a déclaré qu'elle empêcherait les multinationales, y compris les entreprises pétrolières et gazières, de réduire leur charge fiscale en recourant à des structures d'entreprise impliquant des succursales étrangères.