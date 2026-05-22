L'Europe termine en hausse, les espoirs d'un accord à Téhéran prédominent

Vue de la bourse d'Amsterdam

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, l'annonce de l'arrivée d'une délégation qatarie et du chef de ‌l'armée pakistanaise à Téhéran venant renforcer l'optimisme des marchés quant aux négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, bien que la prudence s'impose.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,37% à 8.115,75 points. À Francfort, le Dax a ​avancé de 1,15% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,99%, le FTSEurofirst 300 de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,73%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a avancé de 3,00% et le CAC 40 de 2,05%.

La semaine s'achève sur une note positive sur les marchés comme sur le plan géopolitique, les investisseurs voyant d'un plutôt bon oeil les derniers développements concernant les négociations pour mettre fin au conflit au ​Moyen-Orient.

Le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir est arrivé vendredi à Téhéran, selon l'agence iranienne Isna, tandis qu'une source au fait des négociations a rapporté à Reuters l'arrivée dans la capitale iranienne d'une délégation de négociateurs qataris qui se coordonnent avec les États-Unis.

Face à ces signaux positifs, le chef de la ​diplomatie américaine, Marco Rubio, a confirmé des "progrès" dans les négociations, tout en invitant à ne pas "exagérer" leurs avancées.

Alors ⁠que le président américain Donald Trump a déclaré lors de la prestation de serment de Kevin Warsh que la hausse des marchés boursiers montrait que les investisseurs appréciaient le nouveau président de la Fed, les ‌opérateurs surveillent également les événements à Téhéran qui pourraient faire basculer la tendance à plus longue échéance.

"Nous pensons que les actions devraient progresser à moyen terme, sous l'effet combiné de résultats solides, de prix du pétrole suffisamment modérés pour éviter un choc de croissance plus général, et d'une Réserve fédérale qui continue d'apporter son soutien", a déclaré Mark Haefele, directeur ​des investissements chez UBS Global Wealth Management.

PÉTROLE

Les cours du pétrole augmentent légèrement, bien que le ‌Brent soit repassé sous la barre des 105 dollars le baril, les opérateurs considérant avec prudence les avancées des négociations pour mettre fin au conflit au ⁠Moyen-Orient et leurs retombées pour le détroit d'Ormuz.

"Les investisseurs anticipent le risque que les négociations s'éternisent ou échouent", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

"L'optimisme quant à une trêve relativement imminente et les discours baissiers chaque fois que le Brent s’approche des 110 dollars empêchent les cours du pétrole de remonter de manière significative", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

Le Brent prend 1,01% à 103,62 dollars le baril et le brut ⁠léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,79% à ‌97,11 dollars.

VALEURS

Après l'annonce la veille de l'échec des négociations en vue d'une éventuelle fusion avec Estée Lauder, le groupe espagnol Puig a plongé de 13,44%, tandis que le fabricant de ⁠cosmétiques américain grimpe de 9,40% à la Bourse de New York.

Le compartiment de la technologie bénéficie de la plus forte progression sectorielle du Stoxx 600, avec des gains de près de 3,2%, dans le sillage des Bourses asiatiques.

À ‌WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones progresse de 0,80%, le Standard & Poor's 500 de 0,62% et le Nasdaq Composite de 0,61%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La séance a été émaillée d'indicateurs ⁠économiques en Europe, en plus de la confiance des consommateurs outre-Atlantique.

En France, le climat des affaires dans l'industrie a progressé à 102 points en mai ⁠par rapport au mois précédent, alors que les analystes ‌interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité à 100 points comme en avril.

En Allemagne, l'indice du climat des affaires s'est amélioré de manière inattendue en ressortant à 84,9 en mai, tandis que l'indice du moral des consommateurs allemands ​s'établit à -29,8 points en juin contre -33,1 points (révisé de 33,3) en mai.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont reculé en volume de ‌1,3% sur le mois d'avril, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 0,6%.

Aux États-Unis, le moral des ménages s'est dégradé plus que prévu en mai, l'indice de confiance de l'Université du Michigan reculant à 44,8 après 48,8 en avril.

CHANGES

Dans ​l'attente d'avancées au Moyen-Orient et du devenir des taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh à la Fed, le billet vert se maintient près de ses plus hauts niveaux depuis six semaines.

Le dollar grappille 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,15% à 1,1603 dollar.

TAUX

Les rendements freinent les gains de la veille, les investisseurs examinant les derniers développements des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, alors que ⁠la hausse des prix de l'énergie attise toujours les craintes autour de l'inflation et des taux d'intérêts.

"L'inflation dépasse l'objectif de la Fed depuis cinq ou six ans maintenant, donc même en dehors du contexte de la guerre, l'environnement est plus difficile pour les rendements des bons du Trésor", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global Investment Management.

"Le marché pense que la prochaine décision de la Fed sera de relever les taux", a ajouté Jack McIntyre. "Si c'est le cas, cela ne constituera pas un environnement très favorable aux actifs risqués."

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,6 point de base à 4,5777%. Le deux ans progresse quant à lui de 4,3 points de base à 4,1295%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a grappillé 0,9 point de base à 3,0443%, tandis que le deux ans a avancé de 0,6 point de base à 2,6456%.

À SUIVRE LUNDI 25 MAI :

LA SITUATION ​SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)