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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 1er mai
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 04:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Donald Trump lève les droits de douane sur le whisky écossais “en l'honneur” du roi Charles

* La Belgique en pourparlers avec Engie pour nationaliser ses actifs nucléaires

* Whitbread va vendre pour 1,5 milliard de livres sterling d'établissements Premier Inn sous la pression d'activistes

* Le propriétaire d'Air France augmente ses prix alors que les coûts du carburant grimpent de 2,4 milliards de dollars

Vue d'ensemble

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il levait les droits de douane sur le whisky en provenance du Royaume-Uni “en l'honneur” du roi Charles, lors de la dernière journée d'une visite royale célébrant le 250e anniversaire imminent de l'indépendance d'une ancienne colonie.

* Le gouvernement belge prévoit d'acheter les actifs nucléaires du groupe énergétique français Engie ENGIE.PA en Belgique, une initiative qui, selon Bruxelles, contribuerait à sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays.

* La société britannique Whitbread WTB.L a annoncé qu'elle allait vendre et reprendre en crédit-bail 1,5 milliard de livres sterling (2,04 milliards de dollars) de ses biens immobiliers en pleine propriété, fermer ses 197 restaurants de marque restants et commencer à vendre davantage de repas dans ses hôtels, ce qui pourrait entraîner la suppression d'environ 3 800 emplois alors qu'elle fait face à la pression des impôts fonciers britanniques et d'un investisseur activiste.

* Air France-KLM AIRF.PA a revu à la baisse ses plans de croissance, réduit ses dépenses et augmenté le prix des billets, car elle s'attend à ce que sa facture de carburant augmente de 2,4 milliards de dollars cette année en raison des perturbations du marché de l'énergie causées par la guerre en Iran.

(1 dollar = 0,7350 livre)

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
9,058 EUR Euronext Paris +3,80%
ENGIE
28,070 EUR Euronext Paris +4,93%
WHITBREAD
2 253,500 GBX LSE +0,87%
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