RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 19 juin

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** La filiale canadienne de Citibank a acquis le bâtiment de Mississauga, en Ontario, qui abrite son centre opérationnel mondial, et a acheté une parcelle de terrain supplémentaire, dans le cadre de l'expansion de cette grande banque américaine au Canada.

NATIONAL POST

** BHP Canada a annoncé jeudi que le coût de l'extension de son immense mine de potasse près de Jansen, en Saskatchewan, s'élèverait à 6,9 milliards de dollars au lieu de 4,9 milliards, en raison de retards et de coûts de matériaux élevés.