RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 30 juin

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Comcast CMCSA.O va scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d’une scission de NBCUniversal et de Sky, séparant ainsi sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement, qui subit la pression des concurrents du streaming et de la consolidation du secteur.

- Guo Wengui, un homme d’affaires chinois qui s’est transformé en croisé anticommuniste et en allié de l’extrême droite américaine, a été condamné lundi à 30 ans de prison pour avoir escroqué des investisseurs, dont bon nombre de ses propres partisans fervents, de plusieurs centaines de millions de dollars.

- Peu après que la Cour suprême a empêché le président américain Donald Trump de destituer immédiatement un gouverneur en exercice de la Réserve fédérale, le président a adopté un ton de défi, indiquant qu’il n’abandonnerait pas son combat de longue date visant à obtenir davantage d’influence sur l’un des principaux gardiens de l’économie américaine.

- Un responsable iranien a contredit l'affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle des pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran auraient lieu mardi dans la capitale qatarie, déclarant lundi soir qu'une délégation iranienne se rendrait à Doha au cours des deux prochains jours, mais pas pour mener des pourparlers avec des responsables américains.