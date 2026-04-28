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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 28 avril
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 07:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Microsoft MSFT.O et OpenAI ont modifié leur partenariat afin de réduire leur dépendance mutuelle dans un contexte d'intensification de la course mondiale à l'intelligence artificielle, ont déclaré les deux entreprises.

- L'administration Trump versera des centaines de millions de dollars aux entreprises énergétiques pour qu'elles abandonnent leurs projets de construction de deux parcs éoliens au large des côtes américaines, a déclaré le ministère de l'Intérieur, reprenant une tactique déjà utilisée par le gouvernement le mois dernier pour annuler d'autres baux éoliens offshore.

- La rappeuse et compositrice américaine Megan Thee Stallion donnera vendredi sa dernière représentation de « Moulin Rouge! The Musical », a annoncé la production, mettant ainsi fin à sa série de représentations plus de deux semaines plus tôt que prévu initialement.

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