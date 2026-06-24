RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 24 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Agence nationale de sécurité (NSA) a perdu l'accès à un puissant modèle d'intelligence artificielle développé par Anthropic, dans le contexte du conflit opposant l'administration Trump à cette start-up, ont déclaré des responsables américains.

- L’administration Trump fait pression sur Meta META.O pour qu’elle soumette ses modèles d’intelligence artificielle à un examen volontaire, ce qui permettrait au gouvernement d’évaluer les capacités et les vulnérabilités de ces IA.

- Le président Trump a nommé , un avocat issu d’un cabinet ayant travaillé sur ses déclarations fiscales, au poste de directeur juridique de l’Internal Revenue Service.

- La Chambre des représentants a adopté à une écrasante majorité un projet de loi historique sur le logement, marquant ainsi une rare réussite bipartisane à l'approche des élections de mi-mandat et ouvrant la voie à la signature par le président Trump de la loi la plus importante en matière de logement depuis 36 ans.