 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 1er mai
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Apple AAPL.O a officiellement présenté jeudi au public son futur directeur général, John Ternus, .

- Le Département des véhicules motorisés de Californie indique qu'il pourrait suspendre ou révoquer les autorisations des taxis Waymo et autres voitures sans conducteur en cas de violations répétées.

Le Sénat américain a approuvé à l'unanimité jeudi une interdiction immédiate pour les sénateurs en exercice, leur personnel et les autres responsables d'utiliser les marchés prédictifs, qui constituent une forme de pari sur des événements du monde réel.

L'Agence fédérale américaine de gestion des urgences (FEMA) revient sur les suppressions d'emplois que Kristi Noem, l'ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure, avait supervisées avant son licenciement le mois dernier.

Valeurs associées

ALPHABET-A
384,8000 USD NASDAQ +9,96%
APPLE
271,3500 USD NASDAQ +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank