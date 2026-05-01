RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 1er mai

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Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Apple AAPL.O a officiellement présenté jeudi au public son futur directeur général, John Ternus, .

- Le Département des véhicules motorisés de Californie indique qu'il pourrait suspendre ou révoquer les autorisations des taxis Waymo et autres voitures sans conducteur en cas de violations répétées.

Le Sénat américain a approuvé à l'unanimité jeudi une interdiction immédiate pour les sénateurs en exercice, leur personnel et les autres responsables d'utiliser les marchés prédictifs, qui constituent une forme de pari sur des événements du monde réel.

L'Agence fédérale américaine de gestion des urgences (FEMA) revient sur les suppressions d'emplois que Kristi Noem, l'ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure, avait supervisées avant son licenciement le mois dernier.