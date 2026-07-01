RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 1er juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le ministère américain du Commerce a levé mardi les restrictions sur l'ensemble des modèles d'intelligence artificielle d'Anthropic, permettant ainsi à l'entreprise de remettre en service ses technologies d'IA les plus puissantes

- Le studio de cinéma indépendant Neon a acquis « Artificial », un film consacré à Sam Altman et à son parcours semé d’embûches pour devenir directeur général d’OpenAI, après que la division cinéma d’Amazon l'a abandonné ce mois-ci.

- BMW BMWG.DE a annoncé mardi qu’elle commencerait à produire des véhicules électriques aux États-Unis d’ici la fin de l’année, une décision à contre-courant alors que de nombreux constructeurs automobiles réduisent leurs investissements dans cette technologie.

- Le président Trump a engrangé une manne financière spectaculaire au cours de sa première année de retour à la Maison Blanche, dont environ 1,4 milliard de dollars provenant des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies, selon un nouveau document déposé.