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Mondial-2026: la France face au Paraguay et à la chaleur pour rallier les quarts
information fournie par AFP 04/07/2026 à 17:16

Kylian Mbappé participe à une séance d'entraînement, le 3 juillet 2026 à Philadelphie aux Etats-Unis ( AFP / FRANCK FIFE )

Kylian Mbappé participe à une séance d'entraînement, le 3 juillet 2026 à Philadelphie aux Etats-Unis ( AFP / FRANCK FIFE )

Sous la chaleur étouffante de Philadelphie et ses orages menaçants, l'équipe de France et son attaque de feu doivent franchir samedi l'obstacle du surprenant Paraguay pour rallier les quarts de finale du Mondial-2026.

Le sélectionneur Didier Deschamps et ses hommes ont jusqu'ici enchanté le tournoi en survolant le groupe I de main de maître (trois victoires en trois matches) avant une démonstration de force en 16e de finale face à la Suède (3-0).

L'attaque, portée par la superstar et capitaine Kylian Mbappé, buteur inarrêtable (6), la nouvelle coqueluche, Michael Olise, génial créateur, et le Ballon d'Or Ousmane Dembélé (4 réalisations), a suscité l'admiration et la logique penche clairement en faveur des Bleus.

Les Paraguayens, qui ont créé la première sensation de la compétition en sortant l'Allemagne aux tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b. à 3), n'ont pas sur le papier les ressources pour enrayer la formidable machine française et l'empêcher de poursuivre sa route vers un troisième sacre. Mais les Tricolores peuvent tout de même s'attendre à des secousses contre l'Albirroja, bien décidée à ne pas se laisser marcher facilement sur les pieds.

D'autant qu'ils seront privés d'Aurélien Tchouaméni, cadre du milieu de terrain et forfait après avoir ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement vendredi, selon une source proche des Bleus. Le joueur du Real Madrid devrait être remplacé par Manu Koné, qui accompagnerait Adrien Rabiot au sein du double pivot placé devant la défense.

Les joueurs du Paraguay célèbrent leur victoire face à l'Allemagne, le 29 juin 2026 à Foxborough aux Etats-Unis ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les joueurs du Paraguay célèbrent leur victoire face à l'Allemagne, le 29 juin 2026 à Foxborough aux Etats-Unis ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Défensivement, ils sont très rugueux, ils mettent beaucoup d'intensité sur chaque duel, a estimé l'attaquant Désiré Doué vendredi. Il faudra être prêt. Ce ne sera pas notre statut de favori qui nous fera gagner, il faudra mettre tous les ingrédients, être très sérieux, très engagé. Il faudra jouer avec plus d'intensité et marquer le plus rapidement possible".

Didier Deschamps, capitaine du fameux huitième de finale de l'édition 1998, conclu par le but en or de Laurent Blanc en prolongation face aux coéquipiers de José Luis Chilavert (1-0), ne veut lui surtout pas réduire le Paraguay à une formation coriace et résolue à pourrir le jeu.

Canicule et orages

"Comme toutes les équipes sud-américaines, elle va se battre de la première à la dernière minute. Avec de l'agressivité oui mais ce n'est pas comme ça qu'elle a battu l'Allemagne. Sinon elle ne serait pas là, il n'y a pas de hasard. Le Paraguay a de la qualité et va jouer sa chance à fond. Ils n'ont rien à perdre", a expliqué le sélectionneur vendredi en conférence de presse.

Le mur défensif que dresseront les Paraguayens samedi ne sera pas le seul obstacle à franchir pour les Bleus s'ils veulent rallier les quarts de finale et se frotter au vainqueur de Maroc-Canada.

La canicule qui sévit actuellement sur la moitié est des États-Unis est également une donnée fondamentale de la rencontre. La température devrait grimper à 37°C au moment du coup d'envoi à 17h00 (23h00 en France) avec un fort taux d'humidité.

Didier Deschamps donne une conférence de presse, le 3 juillet 2026 à Philadelphie aux Etats-Unis ( AFP / FRANCK FIFE )

Didier Deschamps donne une conférence de presse, le 3 juillet 2026 à Philadelphie aux Etats-Unis ( AFP / FRANCK FIFE )

"La chaleur n'a pas d'incidence sur le fait d'attaquer ou de défendre. On savait qu'il allait faire chaud. On a fait ce qu'il fallait avec des protocoles. C'est un élément et toutes les équipes se sont préparées. Je ne fais pas une fixation sur la chaleur", a pourtant affirmé Deschamps, balayant d'un revers de manche les craintes liées au climat.

Les orages pourraient aussi venir perturber la rencontre. Une situation que la France a déjà eu à subir, le 22 juin dans la même enceinte face à l'Irak au premier tour (3-0), le match ayant été interrompu à la mi-temps durant plus de deux heures.

Le sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, craint de son côté une autre forme de cumulonimbus.

"La France est un orage, a-t-il prévenu, lyrique, en conférence de presse. Et ces éclairs, qui frappent de n'importe où, sont dirigés vers le but. Nous savons qu'un orage approche et il faut trouver le moyen d'éviter la foudre."

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