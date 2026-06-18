RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 18 juin

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Tout accord qui permettrait à l'Iran de percevoir des droits de passage dans le détroit d'Ormuz créerait un « précédent dangereux » pour le commerce mondial, a déclaré Vincent Clerc, directeur général du géant du transport maritime Maersk MAERSKb.CO , dans une interview .

- Le président américain Donald Trump a défendu son accord avec l’Iran, fustigeant les détracteurs qui ont affirmé que cet accord allait encore moins loin que celui négocié par l’ancien président Barack Obama, et a menacé de bombarder à nouveau l’Iran si ce dernier ne respectait pas ses engagements.

- L’administration Trump a annoncé qu’elle verserait 765 millions de dollars au promoteur de projets énergétiques Invenergy pour qu’il renonce à quatre concessions éoliennes au large des côtes de New York, de la Californie et du Maine.