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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 5 mai
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 04:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times L'Office national des statistiques a dépensé près de 70 millions de livres sterling (94,65 millions de dollars) pour remanier ses données sur le marché du travail, selon des chiffres obtenus par The Times.

The Guardian Elon Musk a conclu un accord avec la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qui lui reprochait d'avoir attendu trop longtemps en 2022 pour divulguer ses premiers achats d'actions Twitter.

Keir Starmer a déclaré que les avantages de l'adhésion au programme de prêts de l'Union européenne de 78 milliards de livres sterling (105,47 milliards de dollars) en faveur de l'Ukraine « l'emportent sur le coût », estimant que l'Europe doit agir rapidement pour renforcer sa propre défense.

The Telegraph Le distributeur américain de jeux vidéo GameStop GME.N a fait une offre audacieuse de 56 milliards de dollars pour racheter eBay EBAY.O .

Sky News Lord Davies, ancien ministre du Commerce et l'une des personnalités les plus influentes du monde des affaires britannique, quitte son poste de président d'Artfarm, propriétaire du Groucho Club de Londres.

The Independent

Growth Kitchen a dévoilé ses projets visant à atteindre plus de 100 millions de livres sterling (135,22 millions de dollars) de chiffre d'affaires, en tirant parti de la demande en forte hausse dans ce secteur en difficulté.

(1 $ = 0,7395 livre sterling)

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EBAY
109,3300 USD NASDAQ +5,05%
GAMESTOP
23,840 USD NYSE -10,11%
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