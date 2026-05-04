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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 4 mai
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Microsoft MSFT.O va ouvrir un bureau supplémentaire dans le centre de Londres afin d'accueillir ses équipes d'intelligence artificielle basées au Royaume-Uni, dont les effectifs sont en pleine croissance.

Le patron de Currys CURY.L , le plus grand distributeur d'appareils électriques du Royaume-Uni , s'est joint aux voix s'inquiétant du fait que les coûts énergétiques sapent la croissance économique.

The Guardian

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis « guideraient » les navires bloqués par la guerre avec l'Iran hors du golfe, via le détroit d'Ormuz, lundi matin.

Le Canada sera le premier pays non européen à participer à une réunion de la Communauté politique européenne.

The Telegraph

- Fred Done, le milliardaire propriétaire de la chaîne de paris Betfred, a transféré son empire immobilier, évalué à plusieurs millions de livres, à l'étranger.

Sky News

- TG Jones, détenue par la société d'investissement Modella Capital, est sur le point de conclure un refinancement de ses facilités de crédit qui mettra fin à sa relation avec sa banque actuelle, Secure Trust Bank STBS.L .

The Independent Heineken HEIO.AS a révélé son intention d'investir plus de 44 millions de livres sterling (59,73 millions de dollars) dans la rénovation de plusieurs centaines de ses pubs au Royaume-Uni.

(1 $ = 0,7366 livre)

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