RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 4 juin

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et n'en garantit pas l'exactitude.

The Times

- Nissan 7201.T a signé un accord pour fabriquer des voitures pour le groupe automobile chinois Chery 9973.HK dans son usine de Sunderland, en Grande-Bretagne, une initiative qui permettra de préserver des milliers d'emplois.

- Les éditeurs de presse britanniques auront le pouvoir d’empêcher que leur contenu n’apparaisse dans les résultats de recherche basés sur l’intelligence artificielle de Google GOOGL.O , conformément aux règles établies par l’autorité de la concurrence.

The Guardian

- Le groupe bancaire Lloyds LLOY.L a présenté ses excuses après que des milliers de ses clients se sont retrouvés dans l'impossibilité d'effectuer des paiements ou d'envoyer de l'argent en raison d'un nouveau problème informatique.

The Telegraph

- Les avocats du fondateur de la banque parallèle en faillite Market Financial Solutions ont réussi à faire nommer les administrateurs de son choix pour superviser la gestion de l'une des unités de crédit de MFS, après avoir initialement essuyé un refus des tribunaux.

Sky News

- Comcast CMCSA.O va bientôt entamer la construction de son premier parc à thème et complexe hôtelier Universal en Europe, grâce à une aide publique de 1,3 milliard de livres sterling (1,74 milliard de dollars), a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

(1 $ = 0,7450 livre)