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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 30 juin
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 05:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié toutes ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- British American Tobacco BATS.L prévoit de réduire ses effectifs d’environ 20% dans le cadre d’une refonte axée sur l’intelligence artificielle visant à réduire les coûts et à augmenter les bénéfices, face à des défis réglementaires et à des lancements retardés.

- BT BT.L et Verizon VZ.N ont annoncé un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d’une coentreprise à parts égales (50/50) , qui se concentrera sur les clients multinationaux et générera un chiffre d’affaires annuel combiné de 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

The Guardian

- Les entreprises du secteur des cryptomonnaies opérant au Royaume-Uni seront contraintes de prouver qu’elles sont capables de résister aux chocs du marché et de détenir des capitaux en contrepartie d’actifs à risque, dans le cadre de nouvelles règles radicales annoncées par la Financial Conduct Authority.

- Nationwide NBS.L supprime 600 emplois lors de la première vague importante de suppressions d’emplois liée à son rachat controversé de la banque de détail Virgin Money.

The Telegraph

- L'ancienne enseigne de WH Smith SMWH.L , TG Jones , est au bord de l'insolvabilité après qu'un juge a reporté sa décision concernant son plan de restructuration.

Sky News

- Le plus grand groupe britannique de matériaux de construction, Breedon BREE.L , a approché son concurrent plus modeste Marshalls MSLH.L en vue d’une fusion visant à créer un groupe de construction coté à Londres d’une valeur de 1,5 milliard de livres .

- Sky, propriétaire de la chaîne britannique Sky News, va intégrer NBCUniversal dans le cadre d’un plan de scission révélé par sa société mère Comcast CMCSA.O .

Cryptoactif
Devises
Fusions / Acquisitions

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BRIT. AMERICAN TOBACCO
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BT GROUP
196,250 GBX LSE +0,64%
COMCAST-A
24,2200 USD NASDAQ +4,53%
NATIONWIDE BUILD
129,000 GBP LSE 0,00%
VERIZON COMM
44,080 USD NYSE -5,22%
WH SMITH
386,100 GBX LSE -2,84%
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