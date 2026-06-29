RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 29 juin

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- John McFarlane, ancien président de Barclays BARC.L et d’Aviva AV.L , collabore avec Revolut afin d’aider la fintech britannique la plus valorisée à mener à bien ses ambitieux projets d’expansion à l’international.

- Des militants de la santé publique critiquent Imperial Brands IMB.L pour avoir fait la promotion de produits liés au tabac dans le cadre de partenariats axés sur les jeunes avant l’entrée en vigueur d’une interdiction.

The Guardian

- Jusqu’à 4 000 banques communautaires craignent que la législation imminente visant à réglementer la monnaie numérique ne prive les entreprises rurales et les agriculteurs de prêts d’une valeur de 850 milliards de dollars.

- Sky s’est engagée à investir 2 milliards de livres sterling (2,64 milliards de dollars) dans l’activité de studios d’ITV ITV.L au cours des cinq prochaines années, alors qu’elle finalise le rachat de sa branche de diffusion, une initiative qui garantira l’avenir de programmes populaires.

The Telegraph

- Andy Burnham, le député travailliste pressenti pour succéder à Keir Starmer au poste de Premier ministre britannique, doit mettre fin à la dépendance du Parti travailliste vis-à-vis des impôts et s'ouvrir au secteur privé afin de relancer l'économie britannique en perte de vitesse, a déclaré Ken O'Toole, directeur général du Manchester Airports Group.

- Les ministres ont été exhortés à suivre l’exemple de Bruxelles et à ouvrir une enquête sur le géant chinois de la distribution JD.com 9618.HK , car on craint que son expansion au Royaume-Uni ne constitue une menace déloyale pour les commerces de proximité en difficulté.

Sky News

- EQT EQTAB.ST , le groupe de capital-investissement basé à Stockholm, figure parmi les nouveaux investisseurs majeurs potentiels dans le cadre d’une levée de fonds menée par la société CuspAI, basée à Cambridge, qui devrait être finalisée dans les semaines à venir.

The Independent

- Le moral des consommateurs et les perspectives d’inflation alimentaire devraient être au centre de l’attention lors de la présentation des résultats du géant de la grande distribution Sainsbury’s, le 30 juin, au cours de laquelle Sainsbury’s SBRY.L fera le point auprès des investisseurs.

(1 $ = 0,7580 livre sterling)