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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 25 juin
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 04:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le propriétaire de Facebook, Meta Platforms

META.O , envisage de créer sa propre application de marchés prédictifs dans le cadre d'une stratégie visant à se développer sur de nouvelles plateformes et à stimuler l'engagement en ligne.

- La société américaine de logistique Prologis

PLD.N a rendu publique une offre publique d’achat de 12,6 milliards de livres sterling (16,59 milliards de dollars) sur Segro SGRO.L , après que le conseil d’administration du propriétaire d’entrepôts eut rejeté « sans équivoque » sa proposition de rachat entièrement en actions.

The Guardian

- Le régime de retraite de BT a perdu 300 millions de livres sterling (395,07 millions de dollars) après avoir déprécié sa participation dans Thames Water, la plus grande compagnie des eaux du Royaume-Uni, qui croule sous une dette de 20 milliards de livres sterling.

The Telegraph

- La production de cet avion ne peut être qualifiée de nuisible à l’environnement et ne devrait pas être exclue de la liste des activités jugées éligibles aux investissements verts, a déclaré mercredi le Tribunal de l’Union européenne.

- Quatre mini-centrales nucléaires seront construites sur le site d’une ancienne centrale à charbon dans le Nottinghamshire, selon des projets soumis au gouvernement.

Sky News

- Tom Ranger deviendra directeur financier de Santander UK SANS_pa.L , en remplacement d’Angel Santodomingo, qui devrait réintégrer le géant bancaire mondial pour occuper un poste au sein du groupe.

The Independent

- Le géant des kits-repas Gousto a annoncé son intention de fermer l'un de ses entrepôts de production, mettant ainsi 290 emplois en danger. L'entreprise a déclaré que cette mesure était nécessaire pour améliorer son efficacité opérationnelle sur un marché alimentaire hautement concurrentiel

(1 $ = 0,7594 livre sterling)

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
11,8620 EUR Sibe -0,57%
META PLATFORMS
557,6700 USD NASDAQ -0,81%
PROLOGIS REIT
140,870 USD NYSE -3,02%
SANTAN8.625%NCSP
142,000 GBX LSE 0,00%
SEGRO (REIT)
870,400 GBX LSE +17,30%
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