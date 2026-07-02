RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 2 juillet

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Getty Images GETY.N a annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de l'autorisation.

- La société britannique de distribution d’eau United Utilities UU.L a essuyé les critiques du conseiller en vote ISS concernant une proposition visant à accorder à sa directrice générale, Louise Beardmore, une allocation annuelle d’actions d’une valeur de 435.000 livres (578.028 dollars).

The Guardian

- L’industrie automobile de l’Union européenne a demandé que le Royaume-Uni soit pleinement intégré aux nouvelles règles « made in Europe », qui menacent d’exclure les constructeurs britanniques de leur plus grand marché d’exportation.

- Le groupe bancaire Lloyds LLOY.L a annoncé qu’il allait supprimer la marque Halifax.

The Telegraph

- Andrew Bailey a déclaré qu’une baisse des taux d’intérêt était « hors de question pour le moment », laissant entendre que la Banque d’Angleterre maintiendrait ses taux inchangés plus tard ce mois-ci.

Sky News

- Le groupe de grands magasins londonien Harvey Nichols a demandé aux acquéreurs potentiels de soumettre des offres indicatives d’ici la mi-juillet, ce qui laisse entrevoir un calendrier serré pour la vente de l’entreprise. - Le personnel de la BBC pourrait subir une baisse de salaire en termes réels au cours de l’année à venir, selon une proposition, quelques semaines seulement après l’annonce de la suppression de centaines de postes.

The Independent

- Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Michael Platt a déclaré que la Grande-Bretagne n'était « plus un candidat sérieux » pour les entreprises après que sa société BlueCrest Capital Management eut perdu devant la Cour suprême un litige fiscal de 200 millions de livres contre l'administration fiscale britannique (HMRC).

(1 $ = 0,7526 livre)