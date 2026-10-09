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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 9 octobre
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 07:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- SpaceX SPCX.O a accepté d'acquérir des licences de spectre cellulaire auprès de la société d'investissement Grain Management pour environ 8 milliards de dollars en espèces, concrétisant ainsi le projet d'Elon Musk de construire un réseau mobile capable de concurrencer les opérateurs de télécommunications américains établis.

- American Airlines AAL.O a annoncé qu’elle mettrait fin au refus d’embarquement involontaire des passagers , après que des programmes pilotes ont permis de réduire cette pratique, qui représentait l’année dernière 60 % des voyageurs débarqués de vols américains contre leur gré.

- Walmart WMT.O installe actuellement des robots dans plus d’une douzaine d’entrepôts, les systèmes d’automatisation précédents s’étant révélés inefficaces ou trop coûteux, alors que le distributeur américain mène un programme de plusieurs milliards de dollars visant à rationaliser la manutention des marchandises.

- Les raffineurs américains Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N sont en passe de dépasser leurs résultats quasi-records du trimestre de juin, alors que les guerres restreignent l’approvisionnement mondial en énergie et rendent plus rentable la transformation du brut en carburant.

- Le secrétaire adjoint à la Défense, Steve Feinberg, cherche à accélérer la production américaine de missiles alors que les forces américaines utilisent des milliers d’armes dans la guerre contre l’Iran, défendant son approche non conventionnelle lors de sa première interview depuis sa prise de fonction.

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