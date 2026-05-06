RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 6 mai

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6 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le New York Times NYT.N a été poursuivi en justice mardi par la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), qui a accusé le journal d'avoir écarté un homme blanc d'un poste de direction à la rédaction en raison de sa race et de son sexe, afin d'atteindre ce que l'agence considérait comme des objectifs de diversité illégaux.

- James Murdoch est en phase finale de négociations en vue d'acquérir le New York Magazine et la division podcasts de Vox Media.

- L'autorité canadienne de la concurrence a déclaré qu'elle cherchait à faire annuler l'accord proposé par Keyera

KEY.TO concernant l'acquisition de l'activité canadienne de gaz naturel de Plains All American Pipeline PAA.O , craignant que cette opération ne renforce le contrôle sur des infrastructures énergétiques essentielles.

- La Food and Drug Administration américaine a autorisé mardi la commercialisation de cigarettes électroniques aromatisées aux fruits, dans le cadre de la première autorisation accordée à des produits de vapotage sans arôme de tabac, alors que la pression politique sur l'agence s'intensifie.

- Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il suspendrait temporairement l'opération visant à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, invoquant les "progrès considérables" réalisés en vue d'un accord global avec l'Iran.