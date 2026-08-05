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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 5 août
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 07:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les autorités sanitaires du Minnesota mènent actuellement une enquête sur une épidémie de salmonellose liée à des piments jalapeños servis dans des restaurants de cuisine mexicaine, en se concentrant notamment sur la chaîne Chipotle

CMG.N .

- McDonald’s MCD.N a nommé Skye Anderson au poste de présidente de ses activités aux États-Unis, en remplacement de Joe Erlinger.

- Walt Disney DIS.N vend sa participation de 50 % dans A+E Global Media à Hearst pour environ 1,2 milliard de dollars.

- Un juge fédéral a fixé au 2 mars 2027 la date de début du procès antitrust concernant le rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount PSKY.O pour 81 milliards de dollars.

- Le New Jersey a intenté une action en justice contre Amazon

AMZN.O , alléguant que l’entreprise avait utilisé sa position dominante sur le réseau de livraison de colis pour faire baisser les salaires des chauffeurs et empêcher la syndicalisation.

- Le courtier en yachts Cecil Wright & Partners poursuit Nik Storonsky, cofondateur de Revolut, au sujet de son achat d’un superyacht de 400 millions de dollars.

Fusions / Acquisitions
Sport

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AMAZON.COM
277,4200 USD NASDAQ -2,32%
CHIPOTLE MEXICAN
33,830 USD NYSE -9,70%
MCDONALD'S
268,340 USD NYSE +1,16%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
8,3800 USD NASDAQ +1,95%
WALT DISNEY
98,170 USD NYSE +0,02%
WARNER BROS RG-A
25,7900 USD NASDAQ -1,15%
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