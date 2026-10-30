RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 30 octobre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré avoir gelé 3 milliards de dollars d'actifs cryptographiques dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle faille de sécurité. Les émetteurs de stablecoins Circle CRCL.N et Tether ont quant à eux gelé les actifs concernés.

- DoorDash DASH.O a annoncé jeudi son intention d’acquérir Instacart CART.O dans le cadre d’une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine croissance de la livraison de courses, alors que la concurrence s’intensifie entre les plateformes basées sur des applications.

- La société de sécurité résidentielle ADT ADT.N a accepté d’être privatisée pour 7,6 milliards de dollars par Thrive Holdings, un véhicule de capital permanent créé par Thrive Capital, la société de Josh Kushner, afin d’acquérir des entreprises dans des secteurs stratégiques et d’améliorer leurs perspectives grâce à la technologie, notamment l’IA.

- Au moins 2,6 millions de dollars de fonds appartenant aux utilisateurs ont été détournés des comptes Polymarket après que des pirates informatiques ont exploité une faille technique sur le site web de ce marché de prédiction.

- La société d’investissement PAG, spécialisée dans l’Asie, va acquérir une participation de 51 % dans Evergrande Property Services Group 6666.HK pour 4,03 milliards de HK$ (soit 513,64 millions de dollars), a annoncé vendredi la filiale du promoteur immobilier China Evergrande Group, lourdement endetté.

- L'armée ukrainienne a suspendu ses frappes contre les raffineries de pétrole russes, ont indiqué des sources proches des opérations, après que des semaines de pression de la part du président américain Donald Trump ont ébranlé la confiance de Kyiv dans le soutien des États-Unis.

(1 dollar américain = 7,8460 dollars de Hong Kong)