RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 22 octobre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O a conclu un accord avec Mark Zuckerberg afin de le retenir en Californie, après que le directeur général eut averti qu’il envisageait de quitter l’État où se trouve le siège social de l’entreprise si les électeurs adoptaient une proposition d’impôt sur la fortune le mois prochain.

- Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré que le constructeur automobile pourrait être prêt à commencer à livrer ses robots humanoïdes Optimus à des entreprises tierces d’ici la fin de l’année prochaine, et que sa flotte de taxis autonomes deviendrait bientôt un moteur important de son chiffre d’affaires.

- Les créateurs de PHP, une technologie qui alimente jusqu’à 70 % des sites web dans le monde, ont révélé une faille de sécurité critique qui pourrait être exploitée par des pirates informatiques pour prendre le contrôle de tout système exécutant ce logiciel.

- Mattel MAT.O a annoncé avoir nommé un haut dirigeant de son principal actionnaire, EdgePoint Investment Group, au sein de son conseil d’administration, alors que le fabricant de jouets est confronté à des résultats en baisse et à des bouleversements au sein de sa direction.

- Un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta Platforms à verser 25 milliards de dollars à l'État après qu'un jury a estimé que l'entreprise avait induit les consommateurs en erreur concernant la confidentialité de leurs données, infligeant ainsi à la société l'une des plus lourdes sanctions financières de l'histoire des États-Unis.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que les entreprises construisant des centres de données devraient verser un « dividende » aux collectivités où celles-ci sont implantées si elles souhaitent que ces projets soient bien accueillis.