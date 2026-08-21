RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Starbucks SBUX.O va licencier plus de 200 employés du siège social, poursuivant ainsi sa stratégie de rationalisation de ses activités deux ans après le lancement du plan de redressement mené par son directeur général, Brian Niccol.

- Le ministre canadien chargé du commerce avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré qu'Ottawa et Washington étaient “très proches” de conclure un accord, à l'issue d'une réunion d'environ trois heures avec de hauts responsables du commerce de l'administration Trump.

- James Hardie Industries JHA1.F , va céder sa division européenne Fermacell à l’entreprise suisse de matériaux de construction Holcim HOLN.S pour 980 millions de dollars, afin de se concentrer sur des marchés à plus forte croissance et à meilleur rendement.

- Abbott ABT.N a accepté de verser 670 millions de dollars pour régler un litige concernant ses préparations spécialisées pour prématurés, ainsi qu'environ 2 000 plaintes connexes.