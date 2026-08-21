 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 août
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 08:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Starbucks SBUX.O va licencier plus de 200 employés du siège social, poursuivant ainsi sa stratégie de rationalisation de ses activités deux ans après le lancement du plan de redressement mené par son directeur général, Brian Niccol.

- Le ministre canadien chargé du commerce avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré qu'Ottawa et Washington étaient “très proches” de conclure un accord, à l'issue d'une réunion d'environ trois heures avec de hauts responsables du commerce de l'administration Trump.

- James Hardie Industries JHA1.F , va céder sa division européenne Fermacell à l’entreprise suisse de matériaux de construction Holcim HOLN.S pour 980 millions de dollars, afin de se concentrer sur des marchés à plus forte croissance et à meilleur rendement.

- Abbott ABT.N a accepté de verser 670 millions de dollars pour régler un litige concernant ses préparations spécialisées pour prématurés, ainsi qu'environ 2 000 plaintes connexes.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
114,270 USD NYSE 0,00%
HOLCIM
70,260 CHF Swiss EBS Stocks +0,83%
STARBUCKS
103,9900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1098 -12,86%
HAFFNER ENERGY
0,616 +6,21%
CAC 40
8 469,83 +0,20%
Pétrole Brent
93,96 +0,77%
2CRSI
26,96 +4,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank