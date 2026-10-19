RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 19 octobre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fabricant suisse de chocolat Lindt LISN.S a annoncé que son directeur général, Adalbert Lechner, quittera l'entreprise dans le cadre d'une refonte en profondeur de sa direction visant à relancer la croissance.

- Le géant de l’IA Anthropic prévoit de consacrer 5 % de ses actions à un nouveau « fonds d’intérêt public » offrant la possibilité de faire des dons caritatifs ou d’allouer des fonds à des « populations spécifiques ».

- Le président russe Vladimir Poutine a proposé que lui-même, le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping se rencontrent le mois prochain pour discuter de l’Ukraine, dans le but de négocier une issue au conflit qui dure depuis quatre ans et qui serait favorable à Moscou.

- Le fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS a annoncé que son chiffre d’affaires sur neuf mois allait être multiplié par plus de huit, alors qu’il continue de tirer profit de la pénurie de mémoire alimentée par l’IA. Il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 265 milliards de yuans (39,66 milliards de dollars) et 270 milliards de yuans pour les neuf premiers mois de 2026.

- Le président américain Donald Trump a apporté son soutien au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en vue de sa réélection, cherchant à lui donner un coup de pouce tant attendu, à quelques jours d’une élection nationale très disputée en Israël. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a qualifié Netanyahu de « grand Premier ministre guerrier » et a salué leur partenariat dans la guerre contre l’Iran.

(1 dollar = 6,6812 yuans renminbi)