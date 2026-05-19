RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 19 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Blackstone BX.N prévoient de lancer une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud utilisant les puces spécialisées de Google.

- Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp

TKAG.DE a annoncé la fermeture d'une usine aux États-Unis dans le cadre de la restructuration de sa division dédiée aux technologies automobiles.

- Publicis Groupe PUBP.PA a accepté d'acquérir la plateforme de données américaine LiveRamp Holdings RAMP.N pour 2,55 milliards de dollars afin d'élargir son offre en matière d'IA.

- Lululemon Athletica LULU.O exhorte ses actionnaires à voter contre les candidats au conseil d'administration proposés par le fondateur Chip Wilson, invoquant ses "points de vue dépassés".

- Ford Motor F.N a présenté une stratégie globale en matière de produits et de technologies pour l'Europe, visant à renouveler son engagement envers la région.

- Un jury a rejeté à l'unanimité les plaintes d'Elon Musk contre OpenAI, estimant qu'il avait intenté son procès contre la société et son directeur général Sam Altman après l'expiration du délai de prescription.