Un nouveau président pour Disneyland Paris

Disneyland Paris a annoncé lundi la nomination de Christophe Murphy au poste de président en remplacement de Natacha Rafalski, quelques semaines après l'ouverture de la nouvelle expansion du parc de loisirs dont le village de la "Reine des Neiges".

( AFP / BLANCA CRUZ )

Christophe Murphy, 55 ans, prendra ses fonctions le 6 juillet alors que Natacha Rafalski prendra les fonctions de présidente de Disney Signature Expériences qui propose des séjours en famille et des expériences de loisirs au-delà des parcs à thème, comme des croisières.

"J'ai débuté mon parcours chez Disney ici, il y a plus de trois décennies", a déclaré Christophe Murphy, cité dans le communiqué, "c'est un grand honneur de prendre ces fonctions à un moment charnière pour Disneyland Paris".

Fin mars, Disneyland Paris, a ouvert au public sa nouvelle expansion, un projet de 2 milliards d'euros. Disneyland Paris, qui emploie plus de 20.000 salariés, reste très discrète sur ses chiffres de fréquentation ou les revenus générés.

L'une des priorités de ce franco-irlandais "sera la poursuite du plus vaste projet d'expansion depuis 1992, avec notamment la future zone thématique inspirée du Roi Lion, dont les travaux préparatoires ont récemment démarré", selon le communiqué.

Christophe Murphy a occupé des postes de direction en Europe et en Asie. Dernièrement, il était "Senior Vice-Président, Opérations" à Disneyland Paris, précise le parc d'attraction de Marne-la-Vallée, première destination touristique privée d'Europe.