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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 16 juin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 07:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- General Motors GM.N est en négociations avec Lockheed Martin LMT.N concernant la fabrication de pièces pour les armes de ce fournisseur du secteur de la défense.

- Les hauts responsables du ministère américain de la Justice ont clos une enquête sur l'offre de Paramount concernant Warner Bros Discovery WBD.O avant que les fonctionnaires de carrière, inquiets de cette acquisition, n'aient eu l'occasion de s'y opposer.

- Fox Corp FOXA.O a annoncé qu'elle rachetait Roku

ROKU.O dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 25 milliards de dollars, misant ainsi massivement sur l'avenir du streaming financé par la publicité.

- Un juge fédéral californien a rejeté une plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui accusait OpenAI de tenter de voler des secrets commerciaux.

- Kohl's KSS.N a nommé , un ancien cadre de Foot Locker, au poste de directeur des opérations.

Valeurs associées

FOX RG-A
54,7600 USD NASDAQ -16,84%
GENERAL MOTORS
84,080 USD NYSE +3,20%
KOHL'S
17,220 USD NYSE -4,60%
LOCKHEED MARTIN
530,640 USD NYSE -1,74%
ROKU-A
140,9000 USD NASDAQ -1,92%
WARNER BROS RG-A
26,8300 USD NASDAQ -0,56%
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