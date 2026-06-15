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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 juin
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Des responsables américains et iraniens ont déclaré avoir conclu un accord pour mettre fin à leur conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz. - Gina Rinehart, la personne la plus riche d'Australie, a acheté une participation de plus d'un milliard de dollars dans SpaceX SPCX.O . - Des cadres techniques d'Anthropic se trouvent à Washington pour rencontrer des responsables de la Maison Blanche après que l'administration Trump a interdit aux gouvernements, entreprises et particuliers étrangers d'utiliser les modèles Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic. - Le sénateur américain Mitch McConnell, ancien chef de la majorité républicaine au Sénat, a été admis à l'hôpital dimanche matin. - L'entrepreneuse Charlie Javice a demandé une grâce présidentielle pour sa condamnation pénale pour avoir escroqué JPMorgan Chase JPM.N lorsqu'elle a vendu son entreprise à la banque pour 175 millions de dollars.

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