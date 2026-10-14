RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 14 octobre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Commission européenne a approuvé l'offre de rachat de 40 milliards de dollars de Kimberly-Clark KMB.O sur Kenvue KVUE.N , fabricant du Tylenol, après que le fabricant des mouchoirs Kleenex a proposé de céder ses marques de tampons et de produits d'hygiène féminine dans l'Espace économique européen.

- AT&T T.N a accepté de vendre sa filiale mexicaine à Grupo Televisa TLEVISACPO.MX et à Fintech Holdings pour 2 milliards de dollars en espèces, afin de se recentrer sur ses activités aux États-Unis.

- Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber UBER.N , quittera en novembre, alors que la société de VTC se bat pour conquérir des parts du marché en pleine expansion des robotaxis.

- L’exploitant de parcs d’attractions Six Flags Entertainment FUN.N a fermé plusieurs attractions après le décès d’un homme et plusieurs blessés à bord de l’une de ses montagnes russes « Goliath » en Géorgie.

- La plateforme de chatbots Character.AI a déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 , indiquant avoir accepté de vendre certains actifs pour 20 millions de dollars à Walt Disney DIS.N .

- Un juge fédéral a ordonné à l'administration Trump de maintenir l'accès à la Maison Blanche pour les journalistes de CNN, MS NOW et Politico, estimant que le président américain Donald Trump avait probablement enfreint la loi en tentant de leur interdire l'accès.