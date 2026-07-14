RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 14 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, prévoit de lancer la toute dernière version de sa fusée Starship dans le courant de la semaine, à l’issue d’une enquête menée par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) sur des problèmes survenus lors d’un précédent vol d’essai.

- First Hawaiian FHB.O a accepté d’acquérir la banque californienne TriCo Bancshares TCBK.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 2,01 milliards de dollars.

- Une coalition de 12 États menée par la Californie a engagé une action en justice contre Paramount PSKY.O pour bloquer son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, au motif que cette opération créerait un géant des médias ayant le pouvoir de faire augmenter les prix dans le secteur du cinéma et de la télévision.

- L’opérateur américain de gazoducs Williams WMB.N a reçu un investissement de 5,34 milliards de dollars de la part d’un groupe mené par Blackstone BX.N afin de financer cinq projets.

- Lawson Whiting, directeur général de Brown-Forman BFb.N , prévoit de démissionner alors que le fabricant du Jack Daniel's cherche à surmonter un marasme des ventes d’alcool et des négociations infructueuses.

- Une cour d’appel fédérale de Manhattan a relancé plus de 500 procès qui allèguent que le Tylenol peut provoquer un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou de l’autisme s’il est pris pendant la grossesse.